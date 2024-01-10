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    • «Рубин» отстранил защитника, заигранного за сборную России

    «Рубин» отстранил защитника, заигранного за сборную России

    Центральный защитник Егор Сорокин не полетит на первый зимний сбор «Рубина».

    «В отпуске я готовился к сборам, чтобы подойти к ним в хорошей форме. Но в начале января мне позвонил спортивный директор «Рубина» и сказал, что клуб не берeт меня на сборы – даже на медобследование в Москву мне билет не купили.

    15 января команда вылетает в Турцию, но меня не берут. Я сразу позвонил руководству клуба. У меня контракт с основной командой «Рубина», по нему я должен тренироваться и работать с ней. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

    Сейчас идут разговоры об аренде, конкретики пока нет. Хочу играть в РПЛ, настроен на это. Получать удовольствие от того, что нахожусь в игре, а не за бортом», – сказал 28-летний футболист.

    • В этом сезоне Сорокин поучаствовал в 5 матчах (359 минут).
    • Его контракт с «Рубином» истекает летом 2024 года.
    • В активе защитника есть 1 игра за сборную России в 2018 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.01.2024 22:22
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