«Рубин» отстранил защитника, заигранного за сборную России

Центральный защитник Егор Сорокин не полетит на первый зимний сбор «Рубина».
«В отпуске я готовился к сборам, чтобы подойти к ним в хорошей форме. Но в начале января мне позвонил спортивный директор «Рубина» и сказал, что клуб не берeт меня на сборы – даже на медобследование в Москву мне билет не купили.
15 января команда вылетает в Турцию, но меня не берут. Я сразу позвонил руководству клуба. У меня контракт с основной командой «Рубина», по нему я должен тренироваться и работать с ней. Посмотрим, как будет складываться ситуация.
Сейчас идут разговоры об аренде, конкретики пока нет. Хочу играть в РПЛ, настроен на это. Получать удовольствие от того, что нахожусь в игре, а не за бортом», – сказал 28-летний футболист.
- В этом сезоне Сорокин поучаствовал в 5 матчах (359 минут).
- Его контракт с «Рубином» истекает летом 2024 года.
- В активе защитника есть 1 игра за сборную России в 2018 году.