«Рубин» отстранил защитника, заигранного за сборную России

Центральный защитник Егор Сорокин не полетит на первый зимний сбор «Рубина».

«В отпуске я готовился к сборам, чтобы подойти к ним в хорошей форме. Но в начале января мне позвонил спортивный директор «Рубина» и сказал, что клуб не берeт меня на сборы – даже на медобследование в Москву мне билет не купили.

15 января команда вылетает в Турцию, но меня не берут. Я сразу позвонил руководству клуба. У меня контракт с основной командой «Рубина», по нему я должен тренироваться и работать с ней. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

Сейчас идут разговоры об аренде, конкретики пока нет. Хочу играть в РПЛ, настроен на это. Получать удовольствие от того, что нахожусь в игре, а не за бортом», – сказал 28-летний футболист.