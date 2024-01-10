В РПЛ прояснили, может ли Ахметов завершить сезон с двумя комплектами медалей

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал, реально ли получение Ильзатом Ахметовым одновременно и золотых, и серебряных медалей, если «Краснодар» и «Зенит» финишируют в лиге на первых двух местах.

«Две медали Ахметов получить не сможет. В Регламенте РПЛ говорится, что футболистам клуба-чемпиона вручаются золотые медали, равно как и футболистам из команд, занявших второе и третье места, вручаются серебряные и бронзовые медали.

Футболист – это лицо, имеющее договорные отношения с клубом, то есть действующий контракт. Соответственно, Ахметов может получить медаль только как игрок той команды, с которой имеет договорные отношения», – объяснил Фетисов.