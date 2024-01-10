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    • В РПЛ прояснили, может ли Ахметов завершить сезон с двумя комплектами медалей

    В РПЛ прояснили, может ли Ахметов завершить сезон с двумя комплектами медалей

    Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал, реально ли получение Ильзатом Ахметовым одновременно и золотых, и серебряных медалей, если «Краснодар» и «Зенит» финишируют в лиге на первых двух местах.

    «Две медали Ахметов получить не сможет. В Регламенте РПЛ говорится, что футболистам клуба-чемпиона вручаются золотые медали, равно как и футболистам из команд, занявших второе и третье места, вручаются серебряные и бронзовые медали.

    Футболист – это лицо, имеющее договорные отношения с клубом, то есть действующий контракт. Соответственно, Ахметов может получить медаль только как игрок той команды, с которой имеет договорные отношения», – объяснил Фетисов.

    • Ахметову увеличили зарплату в более чем 1,5 раза.
    • Сообщалось, что «Зенит» выкупит его за сумму около 100 миллионов рублей.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.01.2024 17:58
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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1704902530
    Значит в пролете Ильзат... Не на того "жеребца" поставил...
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