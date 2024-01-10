Осинькин прокомментировал трансфер Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о продаже «Локомотиву» вингера Никиты Салтыкова.
– Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение.
Договоренности были достигнуты достаточно давно, о них мы знали практически весь сезон. Салтыков – футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться.
В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принесет пользу нам и сам станет еще сильнее.
– То, что Салтыков до конца сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, было важным условием переговоров?
– Когда была возможность повлиять на это, мы говорили о таком желании. Хорошо, что в какой-то мере нам пошли навстречу.
Главное, чтобы от дальнейшего сотрудничества все получили пользу. Уверен, все будет позитивно.
- «Локо» заплатил за игрока 350 тысяч евро (около 35 миллионов рублей).
- Контракт новичка с московским клубом будет рассчитан до января 2028 года.
- В составе самарцев Салтыков забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 21 матче.