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    • Осинькин прокомментировал трансфер Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

    Осинькин прокомментировал трансфер Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о продаже «Локомотиву» вингера Никиты Салтыкова.

    – Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение.

    Договоренности были достигнуты достаточно давно, о них мы знали практически весь сезон. Салтыков – футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться.

    В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принесет пользу нам и сам станет еще сильнее.

    – То, что Салтыков до конца сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, было важным условием переговоров?

    – Когда была возможность повлиять на это, мы говорили о таком желании. Хорошо, что в какой-то мере нам пошли навстречу.

    Главное, чтобы от дальнейшего сотрудничества все получили пользу. Уверен, все будет позитивно.

    • «Локо» заплатил за игрока 350 тысяч евро (около 35 миллионов рублей).
    • Контракт новичка с московским клубом будет рассчитан до января 2028 года.
    • В составе самарцев Салтыков забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 21 матче.

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    Источник: Sport24

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    10.01.2024 17:42
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1704905369
    Самарский питомник по выращиванию перспективных футболистов работает исправно. Главный селекционер Осинькин на посту. )
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