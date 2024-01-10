Осинькин прокомментировал трансфер Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о продаже «Локомотиву» вингера Никиты Салтыкова.

– Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение.

Договоренности были достигнуты достаточно давно, о них мы знали практически весь сезон. Салтыков – футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться.

В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принесет пользу нам и сам станет еще сильнее.

– То, что Салтыков до конца сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, было важным условием переговоров?

– Когда была возможность повлиять на это, мы говорили о таком желании. Хорошо, что в какой-то мере нам пошли навстречу.

Главное, чтобы от дальнейшего сотрудничества все получили пользу. Уверен, все будет позитивно.