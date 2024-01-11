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    Мы обновили дизайн матчей на «Бомбардире»: как вам?

    Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира». Мы пришли к вам с хорошими новостями.

    В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то уже доступны вашему вниманию.

    Например, многие могли заметить новый дизайн на странице матчей.

    Теперь он состоит из нескольких блоков.

    • «Новости команд» – собраны последние новости, касающиеся команд из матча.
    • «Последние матчи» – собраны последние игры команд из матча.
    • «Информация о матче» – список судей, стадион, канал с трансляцией.
    • Также есть блок с ближайшими матчами турнира.

    Под «шапкой» (она темном фоне) доступна белая строка с подпунктами. Каждый содержит отдельный вид информации по матчу. В табе «Матч» можно найти в одном месте все основные сведения по игре – события, составы, статистику. Они же разделены по отдельным вкладкам этого белого меню.

    Например, в табе «Протокол» мы увидим список всех событий матча, а также составы (включая расстановку).

    События в «Протоколе», как и счет, авторы голов в «шапке», появляются автоматически, без обновления страницы.

    Обратите внимание, что иконки событий в составах команд активны. При наведении можно увидеть подробную информацию о действиях игрока. Например, видим, что у Эдуарда Сперцяна есть ассист на 90-й минуте.

    Дизайн текстовых трансляций похож на прежний. Как и ранее, чтобы увидеть новые сообщения, обновлять страницу не нужно. Они появляются автоматически.

    Перейдем к вкладке «Статистика». Одно из главных нововведений связано с ней. Теперь у матчей основных турниров доступна полная статистика, которая обновляется прямо по ходу встречи. Считаем все: от ударов по воротам до количества передач.

    Также в белом меню можно кликнуть на историю личных встреч команд, турнирную таблицу взятого чемпионата. Конечно, никуда не делись «Комментарии», где вы можете обмениваться мнениями о ходе матча.

    Кроме того, сообщаем, что теперь есть смысл заходить на страницы матчей даже до их начала. Для топ-турниров мы разработали функцию «Предварительные составы»: за несколько суток до игры мы загружаем примерные составы, чтобы вы могли сориентироваться, кто будет играть с учетом травм, дисквалификаций. В частности, это может помогать, если вы увлекаетесь прогнозами. Например, в нашем знаменитом конкурсе.

    Плашка, что составы предварительные, располагается над списком футболистов. Она пропадает за час до матча, после чего появляются правильные, актуальные составы на игру.

    В кубковых турнирах во вкладке «Таблица» теперь можно ознакомиться с сеткой турнира. Например, с сеткой Кубка России.

    Или Кубка Германии.

    Новый дизайн функционирует уже несколько недель. Нам важно понять, все ли вам удобно и понятно? Все предложения и пожелания можете оставлять в комментариях к этому посту.

    Мы продолжим рассказывать о наших обновлениях и спрашивать ваше мнение. Следите:).

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (50)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704970823
    Работа видна, работу проделали хорошо. Не перехвалить бы.
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    biber.ru
    1704973766
    Вполне устраивал старый, лёгкий и удобный дизайн.
    Ответить
    Бомбардиръ
    1704974246
    Хорошо бы открыть отдельный раздел с новостями для особо интересующихся бабами "Четыре мяча" либо "Пять мячей", а не размещать подобные новости в разделе "Главные новости" )
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    sined1951
    1704975969
    Старый дизайн лучше и лаконичней. Зачем нам данные с которыми должны работать тренеры? Новый дизайн слишком пестрый и чересчур цветной, при долгом просмотре начинают болеть глаза.
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    sochi-2013
    1704980618
    отзывы верните, как были
    Ответить
    SuperNils
    1704988057
    Бесплатные онлайн-трансляции лучше сделайте, а то приходится на пиратских сайтах смотреть.
    Ответить
    gor77
    1704989319
    Где-то уже видел такое.))) В принципе, с миру по нитке..., а у вас новое оформление.))))) Каждый для себя выбирает на что интересно обращать внимание. Нормально всё.
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    АртурZaСМ
    1704990199
    По мне так прежний был лучше... после нововведения пропало желание нажимать на текстовую трансляцию матчей... Такое ощущение что оформлением занимались дети(лишь бы цветное , да яркое)...
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    MaxRnD
    1704991106
    Тупит и аляповато. Эталон на соккер365, где 90% информации об игре на одной вкладке и всё очень шустро открывается
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    zarsm
    1704995111
    Для ставочников норм тема))
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