Мы обновили дизайн матчей на «Бомбардире»: как вам?

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира». Мы пришли к вам с хорошими новостями.

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то уже доступны вашему вниманию.

Например, многие могли заметить новый дизайн на странице матчей.

Теперь он состоит из нескольких блоков.

«Новости команд» – собраны последние новости, касающиеся команд из матча.

«Последние матчи» – собраны последние игры команд из матча.

«Информация о матче» – список судей, стадион, канал с трансляцией.

Также есть блок с ближайшими матчами турнира.

Под «шапкой» (она темном фоне) доступна белая строка с подпунктами. Каждый содержит отдельный вид информации по матчу. В табе «Матч» можно найти в одном месте все основные сведения по игре – события, составы, статистику. Они же разделены по отдельным вкладкам этого белого меню.

Например, в табе «Протокол» мы увидим список всех событий матча, а также составы (включая расстановку).

События в «Протоколе», как и счет, авторы голов в «шапке», появляются автоматически, без обновления страницы.

Обратите внимание, что иконки событий в составах команд активны. При наведении можно увидеть подробную информацию о действиях игрока. Например, видим, что у Эдуарда Сперцяна есть ассист на 90-й минуте.

Дизайн текстовых трансляций похож на прежний. Как и ранее, чтобы увидеть новые сообщения, обновлять страницу не нужно. Они появляются автоматически.

Перейдем к вкладке «Статистика». Одно из главных нововведений связано с ней. Теперь у матчей основных турниров доступна полная статистика, которая обновляется прямо по ходу встречи. Считаем все: от ударов по воротам до количества передач.

Также в белом меню можно кликнуть на историю личных встреч команд, турнирную таблицу взятого чемпионата. Конечно, никуда не делись «Комментарии», где вы можете обмениваться мнениями о ходе матча.

Кроме того, сообщаем, что теперь есть смысл заходить на страницы матчей даже до их начала. Для топ-турниров мы разработали функцию «Предварительные составы»: за несколько суток до игры мы загружаем примерные составы, чтобы вы могли сориентироваться, кто будет играть с учетом травм, дисквалификаций. В частности, это может помогать, если вы увлекаетесь прогнозами. Например, в нашем знаменитом конкурсе.

Плашка, что составы предварительные, располагается над списком футболистов. Она пропадает за час до матча, после чего появляются правильные, актуальные составы на игру.

В кубковых турнирах во вкладке «Таблица» теперь можно ознакомиться с сеткой турнира. Например, с сеткой Кубка России.

Или Кубка Германии.

Новый дизайн функционирует уже несколько недель. Нам важно понять, все ли вам удобно и понятно? Все предложения и пожелания можете оставлять в комментариях к этому посту.

Мы продолжим рассказывать о наших обновлениях и спрашивать ваше мнение. Следите:).