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    • Радимов оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев

    Радимов оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов ответил, видит ли он проблему в большом количестве бразильцев в составе команды.

    • Петербуржцы этой зимой подписали трех игроков из Бразилии.
    • К действующему чемпиону РПЛ присоединились Нино, Артур и Педро.
    • С учетом отданного в аренду Роберта Ренана у «Зенита» на контракте 11 бразильцев.

    – «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, бразильцы ему в этом помогали, поэтому сложно сказать, хорошо это или плохо, что сейчас их стало так много. Это с одной стороны.

    Но с другой пишут ведь, например, про Ду Кейруша, что он может уйти в аренду, Ренан уехал… Так что все не окончательно, может быть.

    – Вы сами играли в «Зените» при Петржеле, когда команда наполовину была составлена из чехов. Так много игроков одной национальности – в этом ведь могут быть сложности…

    – В данной ситуации с бразильцами сложность языковая – им очень сложно выучить русский язык. Тем более, когда они постоянно общаются между собой, это на 99% вообще исключено.

    А чешский язык похож на русский, им было в этом плане легче, поэтому и коммуникации с другими ребятами было больше.

    – Если говорить по персоналиям, то Педро – скорее на перспективу, Нино и Артур – сразу в бой?

    – Будем смотреть. Одно дело – видеть нарезки или даже отдельные матчи, а другое – вживую в составе «Зените». Надо дождаться по крайней мере какого-то серьезного товарищеского матча с более-менее сильной командой.

    – Но в состав их надо «вливать» до возобновления сезона?

    – Конечно, там останется всего 12 туров до конца, экспериментировать будет вообще некогда. Любая осечка может отбросить от первого места.

    – Такая активность «Зенита» на трансферном рынке – как раз острое желание вернуть себе это первое место?

    – Думаю, в первую очередь это поиск. Ведь проблема, например, с центральным защитником существовала – его искали и нашли.

    Проблема после ухода Малкома с крайними нападающими тоже была – тот же Клаудинью уходил туда играть не от хорошей жизни. Так что проблемные позиции «Зенит» и закрывает.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.01.2024 14:48
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    Комментарии (3)
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    ВасяК
    1704889992
    Сборная Бразилии!!!
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    Cleaner
    1704891165
    Зениту можно заявляться на чемпионат Бразилии!!!...)))
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    Аvеngеr
    1704893402
    Ну во хоть как считать? Даже с Ренаном и полуроссиянином Фернандесом всег 10.
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