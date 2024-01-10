Радимов оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов ответил, видит ли он проблему в большом количестве бразильцев в составе команды.

Петербуржцы этой зимой подписали трех игроков из Бразилии.

К действующему чемпиону РПЛ присоединились Нино, Артур и Педро.

С учетом отданного в аренду Роберта Ренана у «Зенита» на контракте 11 бразильцев.

– «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, бразильцы ему в этом помогали, поэтому сложно сказать, хорошо это или плохо, что сейчас их стало так много. Это с одной стороны.

Но с другой пишут ведь, например, про Ду Кейруша, что он может уйти в аренду, Ренан уехал… Так что все не окончательно, может быть.

– Вы сами играли в «Зените» при Петржеле, когда команда наполовину была составлена из чехов. Так много игроков одной национальности – в этом ведь могут быть сложности…

– В данной ситуации с бразильцами сложность языковая – им очень сложно выучить русский язык. Тем более, когда они постоянно общаются между собой, это на 99% вообще исключено.

А чешский язык похож на русский, им было в этом плане легче, поэтому и коммуникации с другими ребятами было больше.

– Если говорить по персоналиям, то Педро – скорее на перспективу, Нино и Артур – сразу в бой?

– Будем смотреть. Одно дело – видеть нарезки или даже отдельные матчи, а другое – вживую в составе «Зените». Надо дождаться по крайней мере какого-то серьезного товарищеского матча с более-менее сильной командой.

– Но в состав их надо «вливать» до возобновления сезона?

– Конечно, там останется всего 12 туров до конца, экспериментировать будет вообще некогда. Любая осечка может отбросить от первого места.

– Такая активность «Зенита» на трансферном рынке – как раз острое желание вернуть себе это первое место?

– Думаю, в первую очередь это поиск. Ведь проблема, например, с центральным защитником существовала – его искали и нашли.

Проблема после ухода Малкома с крайними нападающими тоже была – тот же Клаудинью уходил туда играть не от хорошей жизни. Так что проблемные позиции «Зенит» и закрывает.