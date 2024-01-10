Агент Селюк считает, что «Зениту» стоило купить другого игрока «Краснодара»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о трансфере Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Ахметов безусловно хороший футболист. В «Краснодаре» он не был игроком основного состава, но при этом он качественно выходил и в некоторых играх вырвал победы для своей команды, где-то отдав вовремя передачу, где-то забив гол.

Я не знаю, чем руководствовался «Зенит». Они хотели себя усилить или «Краснодар» ослабить – непонятно. В таком случае лучше было бы купить Кордобу и обезглавить «Краснодар». Тогда дорога к чемпионству была бы ближе.

Заранее сказать что-либо сложно по этому трансферу. Понятное дело, что перво-наперво у «Зенита» направление бразильское, но при этом мы не знаем внутреннюю кухню клуба. Может быть, кто-то не справляется у них или у кого-то травма, или кто-то уйдeт. Посмотрим, нужно время.

Однако я до сих пор не понимаю трансферов Бакаева, Фернандеса, который просто сидит и ему платят огромные деньги. За такие деньги можно было бы содержать нормальную команду», – сказал Селюк.