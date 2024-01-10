Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Селюк считает, что «Зениту» стоило купить другого игрока «Краснодара»

    Агент Селюк считает, что «Зениту» стоило купить другого игрока «Краснодара»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о трансфере Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    «Ахметов безусловно хороший футболист. В «Краснодаре» он не был игроком основного состава, но при этом он качественно выходил и в некоторых играх вырвал победы для своей команды, где-то отдав вовремя передачу, где-то забив гол.

    Я не знаю, чем руководствовался «Зенит». Они хотели себя усилить или «Краснодар» ослабить – непонятно. В таком случае лучше было бы купить Кордобу и обезглавить «Краснодар». Тогда дорога к чемпионству была бы ближе.

    Заранее сказать что-либо сложно по этому трансферу. Понятное дело, что перво-наперво у «Зенита» направление бразильское, но при этом мы не знаем внутреннюю кухню клуба. Может быть, кто-то не справляется у них или у кого-то травма, или кто-то уйдeт. Посмотрим, нужно время.

    Однако я до сих пор не понимаю трансферов Бакаева, Фернандеса, который просто сидит и ему платят огромные деньги. За такие деньги можно было бы содержать нормальную команду», – сказал Селюк.

    • Ахметову увеличили зарплату в более чем 1,5 раза.
    • Сообщалось, что «Зенит» выкупит его за сумму около 100 миллионов рублей.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    Селюк: «Слуцкий пригласит Дзюбу в Китай, они как «Твикс» 4
    Селюк предрек Слуцкому провал в Китае 2
    Селюк отреагировал на новость о Слуцком: «Или китайцы сумасшедшие, или звезды так совпали» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2024 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+