Широков: «Не знаю, для чего Ахметов «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков считает, что у петербургского клуба есть понимание роли в команде Ильзата Ахметова, который перешел из «Краснодара»
«Я не знаю, для чего Ахметов нужен «Зениту». Нужно спрашивать в клубе. Но если они его взяли, то, значит, понимание его роли в команде есть. Посмотрим», – сказал Широков.
- 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
- Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
- После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.