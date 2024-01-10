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    Широков: «Не знаю, для чего Ахметов «Зениту»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков считает, что у петербургского клуба есть понимание роли в команде Ильзата Ахметова, который перешел из «Краснодара»

    «Я не знаю, для чего Ахметов нужен «Зениту». Нужно спрашивать в клубе. Но если они его взяли, то, значит, понимание его роли в команде есть. Посмотрим», – сказал Широков.

    • 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.01.2024 13:27
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1704885073
    Забыли спросить у тебя... Широков суёт свой грязный нос не в свои дела.
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    Cleaner
    1704891301
    Широков, а зачем ты бил НОГАМИ лежащего на поле судью во время футбольного матча ты нам рассказать не хочешь??? Отмазанный...(((
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