Широков: «Не знаю, для чего Ахметов «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков считает, что у петербургского клуба есть понимание роли в команде Ильзата Ахметова, который перешел из «Краснодара»

«Я не знаю, для чего Ахметов нужен «Зениту». Нужно спрашивать в клубе. Но если они его взяли, то, значит, понимание его роли в команде есть. Посмотрим», – сказал Широков.