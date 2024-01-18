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    • Новый дизайн комментариев на «Бомбардире»: все ли вас устраивает?

    Новый дизайн комментариев на «Бомбардире»: все ли вас устраивает?

    Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

    В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

    Например, вы могли заметить, что уже несколько недель работает новый дизайн комментариев. Теперь на страницах новостей и постов они выглядят так.

    Основные компоненты, включая рейтинг пользователей, мы сохранили. Сделали чуть заметнее «палец вверх». Обратите внимание на флажок справа: нажав на него, можно пожаловаться на комментарий, который вам кажется некорректным.

    Вот так комментарии теперь выглядят в мобильной версии сайта.

    Уведомления об ответах и «лайках» комментариев по-прежнему приходят в колокольчик, который в правом верхнем углу.

    Что будет происходить, когда мы кликнем на уведомление об ответе или лайке?

    Последует переход на ветку комментариев, а также автоматический «доскролл» до нужного места. Вы сразу увидите коммент, по которому пришло то или иное уведомление, – и он подсвечивается. Теперь не нужно «листать» страницу самостоятельно.

    Заметим, что теперь новые комментарии на ветках появляются автоматически. Обновлять страницу, чтобы увидеть новые, не нужно.

    Спустя некоторое время после обновления мы хотим спросить: удобен ли вам такой дизайн? Предложения и пожелания ждем в комментариях под этим постом.

    О других обновлениях мы расскажем в последующие дни. Следите:)

    Мы обновили дизайн матчей на «Бомбардире»: как вам?

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии (21)
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    vladik12
    1705570099
    Да все норм. Стало современнее, что ли, свежее.
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    MaxRnD
    1705570241
    Уведомления в колокольчике сделайте хотя бы последние 10. Кнопка ответить просто огромна, смело можно уменьшить в размерах.
    Ответить
    NewLife
    1705570368
    Зря убрали кнопочку перехода на верх страницы. Флаги и лайки не должны быть одного цвета. Согласен с fakeid что десктопная версия должна быть плотнее, а щелчок по списку в колокольчике должен открывать соответствующий коммент.
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    Taps
    1705571048
    Верните минус - это дисциплинирует.
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    Bozigit
    1705572422
    Постоянно наличие "эксперта" Мостового , уже порядком раздражает. Если же это делается специально в маркетинговых целях,тогда вам респект). Верните минусы
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    Cleaner
    1705572474
    А что было не так в СТАРОМ варианте дизайна комментариев. Меня и там ВСЁ устраивало.
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    Cleaner
    1705572884
    Щелчок по списку в колокольчике должен открывать соответствующий комментарий. Иначе зачем этот самый колокольчик???
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    BRO_football
    1705572920
    Удобно. Лучше чем в старом варианте, где этот "автоматический «доскролл» до нужного места" либо совсем не работал, либо работал через раз.
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    MazaiNN
    1705573512
    Вот теперь то заживём. Я почему раньше злой то был? У меня лисапеда просто не было.
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    fakeid
    1705573591
    самое крутое, что теперь не нужно обновлять страницу, чтобы увидеть новые комменты. теперь летят, как в чате)
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