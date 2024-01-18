Новый дизайн комментариев на «Бомбардире»: все ли вас устраивает?

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Например, вы могли заметить, что уже несколько недель работает новый дизайн комментариев. Теперь на страницах новостей и постов они выглядят так.

Основные компоненты, включая рейтинг пользователей, мы сохранили. Сделали чуть заметнее «палец вверх». Обратите внимание на флажок справа: нажав на него, можно пожаловаться на комментарий, который вам кажется некорректным.

Вот так комментарии теперь выглядят в мобильной версии сайта.

Уведомления об ответах и «лайках» комментариев по-прежнему приходят в колокольчик, который в правом верхнем углу.

Что будет происходить, когда мы кликнем на уведомление об ответе или лайке?

Последует переход на ветку комментариев, а также автоматический «доскролл» до нужного места. Вы сразу увидите коммент, по которому пришло то или иное уведомление, – и он подсвечивается. Теперь не нужно «листать» страницу самостоятельно.

Заметим, что теперь новые комментарии на ветках появляются автоматически. Обновлять страницу, чтобы увидеть новые, не нужно.

Спустя некоторое время после обновления мы хотим спросить: удобен ли вам такой дизайн? Предложения и пожелания ждем в комментариях под этим постом.

О других обновлениях мы расскажем в последующие дни. Следите:)

Мы обновили дизайн матчей на «Бомбардире»: как вам?