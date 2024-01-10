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    Бубнов: «Личка почти не ошибается в трансферах»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сказал, чего ждет от бело-голубых в зимнее трансферное окно.

    «Личка практически не ошибается в трансферах, поэтому «Динамо», скорее всего, качественно усилится в зимнюю паузу. Конечно, специалист способен выискивать внутренние резервы, но «бело-голубым» нужно точечное усиление на позицию правого защитника.

    Также не помешает еще один нападающий для конкуренции с Тюкавиным. Для ротации можно поискать опорника», – написал Бубнов.

    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров.
    • Марцел Личка является главным тренером команды с 22 июня 2023 года.

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.01.2024 12:00
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