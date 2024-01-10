Бубнов: «Личка почти не ошибается в трансферах»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сказал, чего ждет от бело-голубых в зимнее трансферное окно.
«Личка практически не ошибается в трансферах, поэтому «Динамо», скорее всего, качественно усилится в зимнюю паузу. Конечно, специалист способен выискивать внутренние резервы, но «бело-голубым» нужно точечное усиление на позицию правого защитника.
Также не помешает еще один нападающий для конкуренции с Тюкавиным. Для ротации можно поискать опорника», – написал Бубнов.
- «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров.
- Марцел Личка является главным тренером команды с 22 июня 2023 года.