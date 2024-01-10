Реабилитолог «Локомотива» — о тренировках Роналду: «Все у него расписано грамотно, а не просто — пошел и покачался»

Реабилитолог «Локомотива» Надежда Смирнова считает, что футболисты не должны быть перекачанными.

– Приходилось слышать мнение, что сейчас многие футболисты вдохновляются примером Криштиану Роналду, поэтому слишком много времени проводят в зале, больше заботясь о своем теле, чем о технике. Вы замечаете такую тенденцию?

– Да, это так. И я бы назвала это большой проблемой. Нагрузки подаются бесконтрольно, из-за чего возрастает риск получения травм. Всегда говорим ребятам, что программы должны быть согласованы с тренером по физподготовке или хотя бы с реабилитологом.

Часто замечали, как после занятия они идут в зал, причем особенное внимание уделяют плечевому поясу. В итоге верх перекачан, а ноги отстают.

Они видят все эти красивые тела, которые являются для них эталоном, и пытаются добиться того же. Но, на мой взгляд, это не главная задача. Футболист не должен быть перекачанным.

Если говорить о том же Роналду, то он работает со множеством специалистов. Они составляют ему программы тренировок, сна, питания. В свое тело он вкладывает огромные суммы денег. Все у него расписано грамотно, а не просто – пошел и покачался.

– В среде российских футболистов такое пока не распространено?

– Мало кто обращается за советом к специалистам. По-хорошему, в каждом клубе должен быть тренер по физподготовке, но не все могут позволить себе такое.

Некоторые всерьез заинтересованы в своем физическом развитии и идут за советом к нужным людям. Те составляют им индивидуальный план на межсезонье с целью не только не растерять кондиции за лето, но и выйти на новый уровень. Это правильный подход.

– Насколько спортсмену необходимо иметь тело, как у того же Роналду? Может ли такая развитая мускулатура уберечь его от обилия травм?

– Во всем нужно знать меру. Футболист не должен выглядеть как бодибилдер. Мышцы у него должны быть сильные, но при этом выносливые и эластичные, чтобы было меньше травм, которые случаются в процессе спринтов, смен направления и ударов по мячу.

Кроме того, у всех разная антропометрия. Одни ребята более мускулистые, другие – менее. Все индивидуально. Для этого и проводятся тесты, составляются индивидуальные программы под каждого конкретного атлета.