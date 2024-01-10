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    • Экс-замгендиректора «Спартака» Кузьмичев оценил перспективы команды с Абаскалем

    Экс-замгендиректора «Спартака» Кузьмичев оценил перспективы команды с Абаскалем

    Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что в клубе поставили крест на сезоне-2023/24, оставив главным тренером Гильермо Абаскаля.

    – Высшее руководство «ЛУКОЙЛа» на сегодняшний день не готово менять Абаскаля. Думаю, они надеются, что он выправит ситуацию и нужно немножко времени. Только такое объяснение. Конечно, их не устраивают качели, которые показывает команда. Абаскаль приходил на нормальную зарплату, а решение переподписать его на огромные деньги принимал уже «ЛУКОЙЛ».

    «Спартак» на этом сезоне ставит крест?

    – Очевидно. Я даже исхожу из того, что остался Абаскаль. С ним я не вижу перспектив.

    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками, отставая от лидера на восемь очков.
    • Абаскаль тренирует команду с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» выиграл бронзовые медали в сезоне-2022/23.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 08:49
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    ПалкоВводецъ (returned)
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    Ещё есть шанс сходить в пердив хрякам. Гыгыгы
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