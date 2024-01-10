Экс-замгендиректора «Спартака» Кузьмичев оценил перспективы команды с Абаскалем

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что в клубе поставили крест на сезоне-2023/24, оставив главным тренером Гильермо Абаскаля.
– Высшее руководство «ЛУКОЙЛа» на сегодняшний день не готово менять Абаскаля. Думаю, они надеются, что он выправит ситуацию и нужно немножко времени. Только такое объяснение. Конечно, их не устраивают качели, которые показывает команда. Абаскаль приходил на нормальную зарплату, а решение переподписать его на огромные деньги принимал уже «ЛУКОЙЛ».
– «Спартак» на этом сезоне ставит крест?
– Очевидно. Я даже исхожу из того, что остался Абаскаль. С ним я не вижу перспектив.
- «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками, отставая от лидера на восемь очков.
- Абаскаль тренирует команду с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» выиграл бронзовые медали в сезоне-2022/23.