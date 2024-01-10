Экс-замгендиректора «Спартака» Кузьмичев оценил перспективы команды с Абаскалем

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что в клубе поставили крест на сезоне-2023/24, оставив главным тренером Гильермо Абаскаля.

– Высшее руководство «ЛУКОЙЛа» на сегодняшний день не готово менять Абаскаля. Думаю, они надеются, что он выправит ситуацию и нужно немножко времени. Только такое объяснение. Конечно, их не устраивают качели, которые показывает команда. Абаскаль приходил на нормальную зарплату, а решение переподписать его на огромные деньги принимал уже «ЛУКОЙЛ».

– «Спартак» на этом сезоне ставит крест?

– Очевидно. Я даже исхожу из того, что остался Абаскаль. С ним я не вижу перспектив.