Радимов прокомментировал переход Ахметова в «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на переход в петербургский клуб Ильзата Ахметова из «Краснодара».
«Трансфер Ахметова нужен «Зениту», чтобы расширить обойму игроков, способных бороться за высокие места. Он в «Краснодаре» доказал, что готов к этому.
Для самого Ахметова это вызов. Все‑таки «Зенит» – клуб, который пять последних сезонов становился чемпионом. В такую команду мечтает перейти любой футболист, попробовать свои силы.
Команды РПЛ, играя против «Зенита», закрываются и показывают оборонительный футбол. Ахметов – футболист, который в одиночку способен обыграть соперника, тем самым создав преимущество для команды», – сказал Радимов.
- 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
- Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
- После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.