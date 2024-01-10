Радимов прокомментировал переход Ахметова в «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на переход в петербургский клуб Ильзата Ахметова из «Краснодара».

«Трансфер Ахметова нужен «Зениту», чтобы расширить обойму игроков, способных бороться за высокие места. Он в «Краснодаре» доказал, что готов к этому.

Для самого Ахметова это вызов. Все‑таки «Зенит» – клуб, который пять последних сезонов становился чемпионом. В такую команду мечтает перейти любой футболист, попробовать свои силы.

Команды РПЛ, играя против «Зенита», закрываются и показывают оборонительный футбол. Ахметов – футболист, который в одиночку способен обыграть соперника, тем самым создав преимущество для команды», – сказал Радимов.