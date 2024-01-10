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    Радимов прокомментировал переход Ахметова в «Зенит»

    Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на переход в петербургский клуб Ильзата Ахметова из «Краснодара».

    «Трансфер Ахметова нужен «Зениту», чтобы расширить обойму игроков, способных бороться за высокие места. Он в «Краснодаре» доказал, что готов к этому.

    Для самого Ахметова это вызов. Все‑таки «Зенит» – клуб, который пять последних сезонов становился чемпионом. В такую команду мечтает перейти любой футболист, попробовать свои силы.

    Команды РПЛ, играя против «Зенита», закрываются и показывают оборонительный футбол. Ахметов – футболист, который в одиночку способен обыграть соперника, тем самым создав преимущество для команды», – сказал Радимов.

    • 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
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    Ну может поначалу покажет не плохую игру. А так весьма посредственный игрок. Сомневаюсь, что он усилит Зенит. Гыгыгы
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