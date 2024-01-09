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    • Президент «ПСЖ» недоволен поведением Месси после ухода из клуба

    Президент «ПСЖ» недоволен поведением Месси после ухода из клуба

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал Лионеля Месси.

    «Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет плохо отзываться о «ПСЖ» после ухода, то это неправильно и неуважительно.

    Лео неплохой парень, но мне такое не нравится. Это распространяется не только на него, но и на других.

    Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль», – сказал Аль-Хелаифи.

    • Прошлым летом Месси перешел в «Интер Майами».
    • За «ПСЖ» он выступал с 2021 по 2023 год.
    • Статистика аргентинца: 75 матчей, 32 гола и 35 ассистов.

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    Источник: RMC Sport

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    09.01.2024 23:56
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    Комментарии (1)
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    Дядя Серёжа
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