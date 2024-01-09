Президент «ПСЖ» недоволен поведением Месси после ухода из клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал Лионеля Месси.

«Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет плохо отзываться о «ПСЖ» после ухода, то это неправильно и неуважительно.

Лео неплохой парень, но мне такое не нравится. Это распространяется не только на него, но и на других.

Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль», – сказал Аль-Хелаифи.