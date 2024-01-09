«Аталанта» продлила контракт с Миранчуком

«Аталанта» активировала опцию продления соглашения с полузащитником Алексеем Миранчуком.

Это инсайд бывшего директора футбольной академии «Локомотива» Владимира Кузьмичева.

«Аталанта» продлила с ним контракт ещe на год. У них до конца декабря 2023 года была опция продления контракта в одностороннем порядке.

Думаю, что как в активе они в нeм заинтересованы. Понимали, что, если не продлят, Алексей может подписаться [с другим клубом]», – сказал Кузьмичев.

28-летний Миранчук в «Аталанте» с сентября 2020 года.

В этом сезоне российский полузащитник забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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