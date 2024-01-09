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    «Аталанта» продлила контракт с Миранчуком

    «Аталанта» активировала опцию продления соглашения с полузащитником Алексеем Миранчуком.

    Это инсайд бывшего директора футбольной академии «Локомотива» Владимира Кузьмичева.

    «Аталанта» продлила с ним контракт ещe на год. У них до конца декабря 2023 года была опция продления контракта в одностороннем порядке.

    Думаю, что как в активе они в нeм заинтересованы. Понимали, что, если не продлят, Алексей может подписаться [с другим клубом]», – сказал Кузьмичев.

    • 28-летний Миранчук в «Аталанте» с сентября 2020 года.
    • В этом сезоне российский полузащитник забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

    Знакомый силуэт? Попробуйте отгадать этого и других футболистов в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    09.01.2024 21:09
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    Комментарии (2)
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    Plyash
    1704831709
    Ну так, Сёмин сказал,как отрезал,что Алексей лучший в Аталанте,вот и результат...
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    Вомбат
    1704832010
    Жаль Алексея - талантливый футболист, мог бы еще играть и играть.
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