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    Ахметов обратился к болельщикам «Зенита»

    Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов дал обещание фанатам петербургской команды.

    – Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?

    – В первую очередь, приветствую всех! Обещаю, что буду отдавать все силы на благо клуба, показывать свои лучшие качества и способности, чтобы радовать вас, и, конечно же, добывать большие победы – кубки и чемпионства.

    • Ахметову увеличили зарплату в более чем 1,5 раза.
    • Сообщалось, что «Зенит» выкупит его за сумму около 100 миллионов рублей.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    09.01.2024 20:08
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    portero
    1704822880
    Мозгов вот никто не добавит, а Ахметова часто клинит и он никого не видит.....
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    Taps
    1704825711
    Добывать больше бабла - вот твоя цель ! А "Зениту" ты и нахрен не сдался. Очередной распил менеджмента.
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    VVM1964
    1704826569
    - С детства за Зенит !)))
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