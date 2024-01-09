Ахметов обратился к болельщикам «Зенита»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов дал обещание фанатам петербургской команды.

– Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?

– В первую очередь, приветствую всех! Обещаю, что буду отдавать все силы на благо клуба, показывать свои лучшие качества и способности, чтобы радовать вас, и, конечно же, добывать большие победы – кубки и чемпионства.