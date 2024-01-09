Ахметов обратился к болельщикам «Зенита»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов дал обещание фанатам петербургской команды.
– Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?
– В первую очередь, приветствую всех! Обещаю, что буду отдавать все силы на благо клуба, показывать свои лучшие качества и способности, чтобы радовать вас, и, конечно же, добывать большие победы – кубки и чемпионства.
- Ахметову увеличили зарплату в более чем 1,5 раза.
- Сообщалось, что «Зенит» выкупит его за сумму около 100 миллионов рублей.
- 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.