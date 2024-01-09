Канчельскис высказался о возможном назначении Мостового в «Енисей»

Андрей Канчельскис оценил перспективы Александра Мостового в случае приглашения на пост главного тренера «Енисея».

«Если у Александра есть желание и предложение, то почему бы не пойти поработать? А готов или нет, будет известно по результату. Мне ничего не известно о его амбициях и тренерских навыках. Мы общаемся, но по этому поводу не разговаривали.

Самое главное, что есть интерес. Будем смотреть, наблюдать. Это всe-таки может быть его первый тренерский опыт. Будет ясно, готов ли он, получится ли.

Это зависит и от игроков, и от удачи – всe в совокупности», – сказал Канчельскис.