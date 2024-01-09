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    • Канчельскис высказался о возможном назначении Мостового в «Енисей»

    Канчельскис высказался о возможном назначении Мостового в «Енисей»

    Андрей Канчельскис оценил перспективы Александра Мостового в случае приглашения на пост главного тренера «Енисея».

    «Если у Александра есть желание и предложение, то почему бы не пойти поработать? А готов или нет, будет известно по результату. Мне ничего не известно о его амбициях и тренерских навыках. Мы общаемся, но по этому поводу не разговаривали.

    Самое главное, что есть интерес. Будем смотреть, наблюдать. Это всe-таки может быть его первый тренерский опыт. Будет ясно, готов ли он, получится ли.

    Это зависит и от игроков, и от удачи – всe в совокупности», – сказал Канчельскис.

    • Мостовой тренировал только в Медиалиге.
    • Сейчас он получает тренерскую лицензию.
    • В декабре «Енисею» отказал Дмитрий Кузнецов из 2DROTS.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.01.2024 19:44
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1704823145
    Енисей?... Не царское это дело.)
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