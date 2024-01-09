Ахметов прокомментировал свой трансфер в «Зенит»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопросы по поводу своего перехода в петербургский клуб из «Краснодара».

– Очень рад подписать контракт с «Зенитом» – это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго.

– Расскажите, когда вы узнали о предложении сине-бело-голубых и долго ли раздумывали?

– Все произошло быстро – решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность. У меня она уже возникала раньше, но два раза не складывалось. На этот раз все получилось, я счастлив и постараюсь принести клубу много пользы.

– Летом 2018-го вы были на просмотре в петербургском клубе. Какие воспоминания остались от той поездки в Австрию?

– В принципе, я и тогда мог оказаться в «Зените», но не сложилось. Тогда все понравилось! Повторюсь, это большой клуб, впечатления были только положительные. Хочется уже проявить себя в качестве его игрока на ближайших сборах.

– Может быть, Сергей Семак сказал вам тогда: «До встречи через 5,5 лет»?

– Так не сказал, но «До встречи» точно прозвучало! (улыбается)

– Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это большой шаг, серьезный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов.

Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришел, какой здесь менталитет – и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах.

– Конкуренция в центре поля ждет очень серьезная. Вас это мотивирует?

– Я играю не только в центре, могу и справа, и слева, готов закрыть разные позиции. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит главный тренер. Буду стараться доказывать и цепляться за каждую возможность.