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    Ахметов прокомментировал свой трансфер в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопросы по поводу своего перехода в петербургский клуб из «Краснодара».

    – Очень рад подписать контракт с «Зенитом» – это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго.

    – Расскажите, когда вы узнали о предложении сине-бело-голубых и долго ли раздумывали?

    – Все произошло быстро – решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность. У меня она уже возникала раньше, но два раза не складывалось. На этот раз все получилось, я счастлив и постараюсь принести клубу много пользы.

    – Летом 2018-го вы были на просмотре в петербургском клубе. Какие воспоминания остались от той поездки в Австрию?

    – В принципе, я и тогда мог оказаться в «Зените», но не сложилось. Тогда все понравилось! Повторюсь, это большой клуб, впечатления были только положительные. Хочется уже проявить себя в качестве его игрока на ближайших сборах.

    – Может быть, Сергей Семак сказал вам тогда: «До встречи через 5,5 лет»?

    – Так не сказал, но «До встречи» точно прозвучало! (улыбается)

    – Что для вас значит этот шаг в карьере?

    – Это большой шаг, серьезный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов.

    Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришел, какой здесь менталитет – и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах.

    – Конкуренция в центре поля ждет очень серьезная. Вас это мотивирует?

    – Я играю не только в центре, могу и справа, и слева, готов закрыть разные позиции. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит главный тренер. Буду стараться доказывать и цепляться за каждую возможность.

    • Сообщалось, что «Зенит» выкупит Ахметова за сумму около 100 миллионов рублей.
    • Контракт с новичком рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    09.01.2024 18:28
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    Комментарии (11)
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    Ниф-Ниф
    1704814328
    Лавку полировать?
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    Pavel-Osipov-google
    1704814428
    Когда деньги капают на карту и делать ничего не надо
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    Desma
    1704814900
    Ильзату конечно удачи, но как бы не получилось как с Бакаевым. Зелимхан тоже изначально старался, чересчур увлекаясь обводкой. Не получалось, детский брак в передачах....так и не раскрылся, хотя мог, если бы Семак ему нашёл место на поле и наиграл.
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    PHILADELPHIA 0001
    1704814970
    Были задатки футболиста Превратился в перекати-поле
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    DOCTOR PENALTY
    1704815111
    По игровому стилю он больше подходит под бразильцев, чем Сутормин, Ерохин, Мостовой и все молодые в Зените. Думаю, Семак руководствовался этим. Есть шанс у Ахметова получить неплохое игровое время.
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    rac531
    1704815844
    БАКАЕВ «День, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.Это серьезный вызов. Мой переход точно войдет в историю»
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    portero
    1704816988
    За деньгой убежал, да и кто откажется.... век игрока короток, а тут такой шанец, да и у Бычков тоже лавку полировал и в Зените посидит на лавке...
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    Опорник1984
    1704818376
    Все прекрасно понимают. перешел за деньги. Имеет право.
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