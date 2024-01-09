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    • Мостовой назвал аспект, в котором Головин в 10 раз превосходит игроков РПЛ

    Мостовой назвал аспект, в котором Головин в 10 раз превосходит игроков РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, в чем хавбек «Монако» Александр Головин превосходит игроков РПЛ.

    «Головин – безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться.

    Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ. Все-таки в Европе играют в футбол на совершенно других скоростях», – сказал Мостовой.

    • Головин попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам 2023 года по версии L’Equipe.
    • В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил 5 голов и отдал 2 передачи.
    • Всего в 2023 году россиянин сыграл за «Монако» в 37 матчах во всех турнирах, 10 раз забивал мячи и 5 раз ассистировал партнерам.
    • Также в этом году Головин провел 2 матча за сборную России, в которых отметился 1 голом и 1 передачей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.01.2024 13:35
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