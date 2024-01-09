Мостовой назвал аспект, в котором Головин в 10 раз превосходит игроков РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, в чем хавбек «Монако» Александр Головин превосходит игроков РПЛ.

«Головин – безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться.

Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ. Все-таки в Европе играют в футбол на совершенно других скоростях», – сказал Мостовой.