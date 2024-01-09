Мостовой назвал аспект, в котором Головин в 10 раз превосходит игроков РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, в чем хавбек «Монако» Александр Головин превосходит игроков РПЛ.
«Головин – безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться.
Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ. Все-таки в Европе играют в футбол на совершенно других скоростях», – сказал Мостовой.
- Головин попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам 2023 года по версии L’Equipe.
- В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил 5 голов и отдал 2 передачи.
- Всего в 2023 году россиянин сыграл за «Монако» в 37 матчах во всех турнирах, 10 раз забивал мячи и 5 раз ассистировал партнерам.
- Также в этом году Головин провел 2 матча за сборную России, в которых отметился 1 голом и 1 передачей.