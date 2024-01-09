Тедеско поделился впечатлениями от работы в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает период работы в московском клубе одним из лучших периодов своей карьеры.

– Что хотели бы пожелать нынешнему «Спартаку»?

– Я до сих пор остаюсь большим фанатом клуба. И посылаю всем теплые объятия.

– Ваше лучшее воспоминание о России?

– У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры.

– Что вы можете пожелать болельщикам «Спартака» в новом году?

– Желаю всем хороших праздников. Чтобы все оставались здоровыми, это самое главное. Плюс максимального успеха «Спартаку»!