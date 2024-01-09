Тедеско поделился впечатлениями от работы в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает период работы в московском клубе одним из лучших периодов своей карьеры.
– Что хотели бы пожелать нынешнему «Спартаку»?
– Я до сих пор остаюсь большим фанатом клуба. И посылаю всем теплые объятия.
– Ваше лучшее воспоминание о России?
– У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры.
– Что вы можете пожелать болельщикам «Спартака» в новом году?
– Желаю всем хороших праздников. Чтобы все оставались здоровыми, это самое главное. Плюс максимального успеха «Спартаку»!
- Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
- Под его руководством красно-белые заняли второе место в сезоне-2020/21.
- Сейчас он возглавляет сборную Бельгии.