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    Тедеско поделился впечатлениями от работы в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает период работы в московском клубе одним из лучших периодов своей карьеры.

    – Что хотели бы пожелать нынешнему «Спартаку»?

    – Я до сих пор остаюсь большим фанатом клуба. И посылаю всем теплые объятия.

    – Ваше лучшее воспоминание о России?

    – У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры.

    – Что вы можете пожелать болельщикам «Спартака» в новом году?

    – Желаю всем хороших праздников. Чтобы все оставались здоровыми, это самое главное. Плюс максимального успеха «Спартаку»!

    • Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
    • Под его руководством красно-белые заняли второе место в сезоне-2020/21.
    • Сейчас он возглавляет сборную Бельгии.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    09.01.2024 13:14
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