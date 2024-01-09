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    Тедеско рассказал об общении с Федуном и Заремой

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о взаимоотношениях с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой..

    – После вашего ухода у красно-белых сменился владелец. На ваш взгляд, «Спартак» при Леониде Федуне и без – разные клубы?

    – Я знаю «Спартак» лишь как клуб Федуна, потому что мое знакомство с красно-белыми произошло именно при нем. Клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне все нравилось при нем. Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты.

    Вы же помните, что случалось. Я проработал в «Спартаке» 19 месяцев, но за это время у нас сменились три или четыре генеральных директора, ха-ха!

    Для меня Федун – очень важная фигура. В личных разговорах он всегда поддерживал меня. Он знал, кто мы и на что мы способны.

    У нас была хорошая молодая команда, мы подтянули Маслова, Умярова и других футболистов. Руководители понимали, что мы хотим лучшего для «Спартака».

    – До сих пор общаетесь с Федуном и Заремой?

    – Да, поздравляем друг друга с Рождеством, с днем рождения.

    – Самое яркое впечатление о Федуне?

    – У него большое сердце! Каждый раз убеждался в этом, когда мы разговаривали, особенно в конце нашего сотрудничества.

    – Зарема часто комментирует ваши успехи в СМИ. Видите ли вы ее цитаты? И пишет ли она вам?

    – Все то же самое: пишем друг другу по праздникам, а она присылает сообщения, когда я выигрываю. Мы хорошо общаемся.

    – Вы даже как-то отправляли ей фото с заправки «Лукойла»!

    – Да, я помню! Кажется, это было в Азербайджане.

    • Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
    • Под его руководством красно-белые заняли второе место в сезоне-2020/21.
    • Сейчас он возглавляет сборную Бельгии.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    09.01.2024 12:04
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    Комментарии (2)
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    Taps
    1704793058
    Лживое жополизство. Надеется ещё бабла срубить ?
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    TIMOTHY
    1704797579
    Тебя клоуна спартаковского в Сочи на деньги как школьника опрокинули))) один смешнее другого тренеришки в Спартаке,как из пробирки) единственный Руй каким то боком затесался так того быстро Зарема слила, негоже серьезным мужчинам в цирке тушинском быть )
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