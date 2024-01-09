Тедеско рассказал об общении с Федуном и Заремой

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о взаимоотношениях с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой..

– После вашего ухода у красно-белых сменился владелец. На ваш взгляд, «Спартак» при Леониде Федуне и без – разные клубы?

– Я знаю «Спартак» лишь как клуб Федуна, потому что мое знакомство с красно-белыми произошло именно при нем. Клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне все нравилось при нем. Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты.

Вы же помните, что случалось. Я проработал в «Спартаке» 19 месяцев, но за это время у нас сменились три или четыре генеральных директора, ха-ха!

Для меня Федун – очень важная фигура. В личных разговорах он всегда поддерживал меня. Он знал, кто мы и на что мы способны.

У нас была хорошая молодая команда, мы подтянули Маслова, Умярова и других футболистов. Руководители понимали, что мы хотим лучшего для «Спартака».

– До сих пор общаетесь с Федуном и Заремой?

– Да, поздравляем друг друга с Рождеством, с днем рождения.

– Самое яркое впечатление о Федуне?

– У него большое сердце! Каждый раз убеждался в этом, когда мы разговаривали, особенно в конце нашего сотрудничества.

– Зарема часто комментирует ваши успехи в СМИ. Видите ли вы ее цитаты? И пишет ли она вам?

– Все то же самое: пишем друг другу по праздникам, а она присылает сообщения, когда я выигрываю. Мы хорошо общаемся.

– Вы даже как-то отправляли ей фото с заправки «Лукойла»!

– Да, я помню! Кажется, это было в Азербайджане.