Известный инсайдер отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к игроку «Милана»

Журналист и инсайдер Грач Хачатрян прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к боснийскому полузащитнику «Милана» Раде Круничу.
«Петербургский «Зенит» не интересуется Раде Круничем. Не было даже каких-либо контактов с окружением игрока. Просто слухи», – написал Хачатрян.
- Об интересе «Зенита» ранее сообщил журналист Себастиано Сарно.
- Ранее появлялась информация, что хавбеком интересуется «Фенербахче», а также ряд клубов из России и Греции.
- 30-летний Крунич в нынешнем сезоне провел за «Милан» 14 матчей.
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