Известный инсайдер отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к игроку «Милана»

Журналист и инсайдер Грач Хачатрян прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к боснийскому полузащитнику «Милана» Раде Круничу.

«Петербургский «Зенит» не интересуется Раде Круничем. Не было даже каких-либо контактов с окружением игрока. Просто слухи», – написал Хачатрян.