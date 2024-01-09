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    • Известный инсайдер отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к игроку «Милана»

    Известный инсайдер отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к игроку «Милана»

    Журналист и инсайдер Грач Хачатрян прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к боснийскому полузащитнику «Милана» Раде Круничу.

    «Петербургский «Зенит» не интересуется Раде Круничем. Не было даже каких-либо контактов с окружением игрока. Просто слухи», – написал Хачатрян.

    • Об интересе «Зенита» ранее сообщил журналист Себастиано Сарно.
    • Ранее появлялась информация, что хавбеком интересуется «Фенербахче», а также ряд клубов из России и Греции.
    • 30-летний Крунич в нынешнем сезоне провел за «Милан» 14 матчей.

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    Источник: Страница Грача Хачатряна в соцсети X

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    09.01.2024 11:57
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