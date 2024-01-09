Клуб МЛС перенес матч на другой стадион из-за популярности Месси

«Спортинг Канзас-Сити» проведет домашний матч с «Интер Майами» в МЛС на арене «Эрроухед Стэдиум», способной принять более 73 тысяч зрителей. Причиной переноса послужил беспрецедентный спрос на билеты на игру против команды, в которой выступает аргентинский нападающий Лионель Месси.

Обычно клуб из Канзас-Сити выступает на арене «Чилдренс Мерси Парк», который вмещает более 18 тысяч зрителей.