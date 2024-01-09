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    • Клуб МЛС перенес матч на другой стадион из-за популярности Месси

    Клуб МЛС перенес матч на другой стадион из-за популярности Месси

    «Спортинг Канзас-Сити» проведет домашний матч с «Интер Майами» в МЛС на арене «Эрроухед Стэдиум», способной принять более 73 тысяч зрителей. Причиной переноса послужил беспрецедентный спрос на билеты на игру против команды, в которой выступает аргентинский нападающий Лионель Месси.

    Обычно клуб из Канзас-Сити выступает на арене «Чилдренс Мерси Парк», который вмещает более 18 тысяч зрителей.

    • «Эрроухед Стэдиум» – домашняя арена клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс». Она примет матчи ЧМ-2026.
    • Игра состоится «Спортинг Канзас-Сити» и «Интер Майами» состоится 14 апреля.

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    Источник: официальный сайт «Спортинг Канзас-Сити»

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    09.01.2024 10:16
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