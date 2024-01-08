Внук Яшина поделился воспоминаниями, как Беккенбауэр приезжал в гости в Москву

Василий Фролов, внук Льва Яшина, отреагировал на новость о смерти бывшего игрока сборной ФРГ Франца Беккенбауэра. Немец дружил с советским вратарем.

«Мне было четыре года, когда Льва Ивановича не стало, но вот бабушка рассказывала, что они хорошо дружили. Один раз Франц Беккенбауэр приезжал к ним домой. Они вместе сидели на кухне, разговаривали. Он даже пиво немецкое с собой привез и подарил Льву Ивановичу. Они были хорошими друзьями. Думаю, он приезжал чаще.

Для всего мирового футбола это большая потеря. Он лучший защитник столетия, это утрата для немецкого футбола», – считает Фролов.