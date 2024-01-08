Внук Яшина поделился воспоминаниями, как Беккенбауэр приезжал в гости в Москву

Василий Фролов, внук Льва Яшина, отреагировал на новость о смерти бывшего игрока сборной ФРГ Франца Беккенбауэра. Немец дружил с советским вратарем.
«Мне было четыре года, когда Льва Ивановича не стало, но вот бабушка рассказывала, что они хорошо дружили. Один раз Франц Беккенбауэр приезжал к ним домой. Они вместе сидели на кухне, разговаривали. Он даже пиво немецкое с собой привез и подарил Льву Ивановичу. Они были хорошими друзьями. Думаю, он приезжал чаще.
Для всего мирового футбола это большая потеря. Он лучший защитник столетия, это утрата для немецкого футбола», – считает Фролов.
- Беккенбауэр – участник 3 чемпионатов мира (выиграл турнир в 1974 году и в качестве тренера в 1990 году).
- В 1972 году он помог сборной Германии выиграть Евро.
- На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Баварию» (1964-1977 годы).