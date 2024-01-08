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    • Внук Яшина поделился воспоминаниями, как Беккенбауэр приезжал в гости в Москву

    Внук Яшина поделился воспоминаниями, как Беккенбауэр приезжал в гости в Москву

    Василий Фролов, внук Льва Яшина, отреагировал на новость о смерти бывшего игрока сборной ФРГ Франца Беккенбауэра. Немец дружил с советским вратарем.

    «Мне было четыре года, когда Льва Ивановича не стало, но вот бабушка рассказывала, что они хорошо дружили. Один раз Франц Беккенбауэр приезжал к ним домой. Они вместе сидели на кухне, разговаривали. Он даже пиво немецкое с собой привез и подарил Льву Ивановичу. Они были хорошими друзьями. Думаю, он приезжал чаще.

    Для всего мирового футбола это большая потеря. Он лучший защитник столетия, это утрата для немецкого футбола», – считает Фролов.

    • Беккенбауэр – участник 3 чемпионатов мира (выиграл турнир в 1974 году и в качестве тренера в 1990 году).
    • В 1972 году он помог сборной Германии выиграть Евро.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Баварию» (1964-1977 годы).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 21:07
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