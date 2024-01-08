Бышовец рассказал об общении с Беккенбауэром

Бывший игрок сборной СССР Анатолий Бышовец отреагировал на смерть экс-защитника сборной ФРГ Франца Беккенбауэра.

«1966 год. Чемпионат мира в Англии. Его открытием, конечно, был Беккенбауэр. Понятно, уже тогда было видно, что это огромный талант. Удивительно другое – основные требования предъявлялись к игрокам, пришедшим в тотальный футбол. Я могу сказать, что ярким представителем был Беккенбауэр, заканчивавший свою карьеру уже игроком обороны. Думаю, что это его качество игрока, от которого зависит переход из обороны в атаку, ее развитие и направление.

Мне удалось с ним пообщаться. Мы с Геннадием Логофетом виделись с ним, когда навещали Льва Ивановича Яшина, когда у того были проблемы с ногой, и нужен был протез. Франц приехал в Москву на встречу, речь шла о том, чтобы помочь Яшину, а у нас не было такой возможности.

Его человечность и отношение ко Льву Ивановичу повлияли на мое отношение в нравственном плане к коллегам и игрокам, с которыми мне приходилось работать в последующем», – поделился Бышовец.