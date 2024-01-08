Тарасов назвал людей, из-за которых он не попал в основу «Спартака»

Воспитанник «Спартака» Дмитрий Тарасов объяснил, почему ему пришлось уйти из системы клуба в 2006 году.

– Верил, что закрепишься в «Спартаке»?

– Когда я был в дубле, конкуренция была большая. Я не уступал, стабильно играл в основе. Но потом пришел один игрок, которого сразу поставили в состав. Дали экипировку, без просмотра, без всего. Он занял мое место. Мирослав Ромащенко ко мне подошел и сказал: «Дима, тебе лучше уйти, если ты хочешь играть. Здесь мне дали указание, что ты не будешь играть».

Кто дал указание? Сергей Шавло (на тот момент генеральный директор «Спартака» – прим. «Бомбардира»). А кто играл на моем месте? Егор Лугачев.

Ромащенко для меня топ. Я оценил его тот поступок. Он подошел и честно сказал: «Я не могу по-другому». Мы до сих пор общаемся.