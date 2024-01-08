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    • Тарасов назвал людей, из-за которых он не попал в основу «Спартака»

    Тарасов назвал людей, из-за которых он не попал в основу «Спартака»

    Воспитанник «Спартака» Дмитрий Тарасов объяснил, почему ему пришлось уйти из системы клуба в 2006 году.

    – Верил, что закрепишься в «Спартаке»?

    – Когда я был в дубле, конкуренция была большая. Я не уступал, стабильно играл в основе. Но потом пришел один игрок, которого сразу поставили в состав. Дали экипировку, без просмотра, без всего. Он занял мое место. Мирослав Ромащенко ко мне подошел и сказал: «Дима, тебе лучше уйти, если ты хочешь играть. Здесь мне дали указание, что ты не будешь играть».

    Кто дал указание? Сергей Шавло (на тот момент генеральный директор «Спартака» – прим. «Бомбардира»). А кто играл на моем месте? Егор Лугачев.

    Ромащенко для меня топ. Я оценил его тот поступок. Он подошел и честно сказал: «Я не могу по-другому». Мы до сих пор общаемся.

    • Украинец Лугачев закончил карьеру в 2015 году.
    • У него было прозвище «Украинский Бекхэм».
    • Тарасов выигрывал РПЛ с «Локомотивом».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    08.01.2024 20:17
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    Комментарии (3)
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    Петер круче мАсквы
    1704734911
    Давайте честно, половина футболистов игрет в футбол, потому что они просто дуболомы. Таких петухов в клуб именно за это. Его надо было усыпить при рожденении, как по жизни нет от него пользы, так и на поле был пустым местом!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704736384
    Постоянно протекает в свинарне. Постоянная грызня. Не клуб, а клоака. Гыгыгы
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