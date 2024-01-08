Газзаев отреагировал на смерть Шершуна

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью экс-защитника команды Богдана Шершуна.

«Хочу выразить искренние соболезнования. Я очень хорошо знал Богдана. На мой взгляд, он сыграл очень большую роль на начальном этапе становления ЦСКА. Был настоящим профессионалом.

Очень сожалею и хочу передать искренние соболезнования близким и родным. Жаль, что он покинул нас в таком возрасте. При жизни он оставил очень приятные впечатления в том числе в нашей совместной работе», – сказал Газзаев.