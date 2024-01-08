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    Газзаев отреагировал на смерть Шершуна

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью экс-защитника команды Богдана Шершуна.

    «Хочу выразить искренние соболезнования. Я очень хорошо знал Богдана. На мой взгляд, он сыграл очень большую роль на начальном этапе становления ЦСКА. Был настоящим профессионалом.

    Очень сожалею и хочу передать искренние соболезнования близким и родным. Жаль, что он покинул нас в таком возрасте. При жизни он оставил очень приятные впечатления в том числе в нашей совместной работе», – сказал Газзаев.

    • Шершун – уроженец Хмельницкого, воспитанник «Днепра».
    • За ЦСКА игрок провел 81 матч, забил 2 гола. С командой он брал Кубок УЕФА.
    • На счету Шершуна 4 матча за сборную Украины.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 18:02
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