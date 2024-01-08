Силкин выделил сильнейшего форварда РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал лучшего форварда РПЛ.

«Джон Кордоба – лучший нападающий РПЛ, это лидер своей команды. Он здорово играет корпусом, разгоняет атаки, думаю, каждый тренер хотел бы поработать с таким игроком. Его уход станет огромной потерей для «Краснодара». Таких игроков всегда непросто заменить. Но я думаю, что до лета он точно никуда не уйдет», – сказал Силкин.