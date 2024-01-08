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    Силкин выделил сильнейшего форварда РПЛ

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал лучшего форварда РПЛ.

    «Джон Кордоба – лучший нападающий РПЛ, это лидер своей команды. Он здорово играет корпусом, разгоняет атаки, думаю, каждый тренер хотел бы поработать с таким игроком. Его уход станет огромной потерей для «Краснодара». Таких игроков всегда непросто заменить. Но я думаю, что до лета он точно никуда не уйдет», – сказал Силкин.

    • В этом сезоне у Кордобы 20 матчей, 11 голов.
    • У игрока контракт до 2025 года.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.01.2024 17:15
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    Комментарии (1)
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    Петер круче мАсквы
    1704730010
    Что за бред, куда он уйдет, в Ливерпуль? Ему з0 лет. К Кузяеву в Гавр пойдет. :)))
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