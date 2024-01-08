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    • Тарасов: «В 2023 году заработал не меньше, чем на пике карьеры»

    Тарасов: «В 2023 году заработал не меньше, чем на пике карьеры»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов доволен заработком в 2023 году.

    «Могу ли сказать, что в 2023 году зарабатывал больше, чем на пике карьеры? Могу сказать, что не меньше. Уровень, который мне нужен для поддержания комфортной жизни, есть. Он сохранился, есть планы вырасти ещe больше.

    Я развиваюсь в разных направлениях. Есть и бизнес, и разные истории, которые приносят мне доход», – сказал Тарасов.

    • Тарасов сейчас курирует медийную команду «Родина Медиа».
    • С ней он выступал в Фонбет Кубке России.
    • Тарасов-игрок брал РПЛ с «Локомотивом».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    08.01.2024 13:38
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    Комментарии (1)
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    гууд
    1704716792
    Не думал что Пике получал меньше чем этот ч0рт
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