Тарасов: «В 2023 году заработал не меньше, чем на пике карьеры»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов доволен заработком в 2023 году.

«Могу ли сказать, что в 2023 году зарабатывал больше, чем на пике карьеры? Могу сказать, что не меньше. Уровень, который мне нужен для поддержания комфортной жизни, есть. Он сохранился, есть планы вырасти ещe больше.

Я развиваюсь в разных направлениях. Есть и бизнес, и разные истории, которые приносят мне доход», – сказал Тарасов.