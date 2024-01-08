Губерниев оценил перспективы российского футбола

Комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев высказался о положении дел в российском футболе и его перспективах.

«Российский футбол ждут игры внутри России, никакого возвращения на международную арену не будет. Нужно с этим смириться и продолжать развиваться, играть и не опускать руки.

Это касается не только футбола, но и всех остальных видов спорта. Нам важно сохранить спорт в стране, и пока нам это удаeтся. А футбол здесь флагман. На футбол, на хоккей, на биатлон, на фигурное катание все смотрят особенно.

Можно ли в нынешних условиях вырастить игрока высокого уровня? Это, безусловно, трудно. У нас трудностей очень много, но ставить крест мы не станем на будущем наших игроков. Конечно, можно, просто это сложнее.

Мы не выступаем, наши юноши не играют в Европе. Но что делать? Закрывать футбол в стране? Нет. Надо двигаться дальше в этих трудных условиях», – сказал Губерниев.