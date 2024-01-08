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    Губерниев оценил перспективы российского футбола

    Комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев высказался о положении дел в российском футболе и его перспективах.

    «Российский футбол ждут игры внутри России, никакого возвращения на международную арену не будет. Нужно с этим смириться и продолжать развиваться, играть и не опускать руки.

    Это касается не только футбола, но и всех остальных видов спорта. Нам важно сохранить спорт в стране, и пока нам это удаeтся. А футбол здесь флагман. На футбол, на хоккей, на биатлон, на фигурное катание все смотрят особенно.

    Можно ли в нынешних условиях вырастить игрока высокого уровня? Это, безусловно, трудно. У нас трудностей очень много, но ставить крест мы не станем на будущем наших игроков. Конечно, можно, просто это сложнее.

    Мы не выступаем, наши юноши не играют в Европе. Но что делать? Закрывать футбол в стране? Нет. Надо двигаться дальше в этих трудных условиях», – сказал Губерниев.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Отстранение коснулось и других видах спорта, но в некоторых из них отдельные спортсмены допущены до выступлений в качестве нейтральных участников.

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    Источник: Metaratings.ru

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    08.01.2024 13:18
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    Комментарии (2)
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    rac531
    1704714188
    А вот в СССР могли растить игроков высокого международного уровня) В качестве примеров можно привести триумфальную поездку Динамо в Англию в 1945 г., олимпийское золото Мельбурна 1956 г., выгрыш чемпионата Европы в 1960 г., четвертое место на первенстве мира в Англии в 1966 г. , ....
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    Atom2020
    1704714588
    Профессиональные спортсмены не более чем клоуны ... нужны для увеселения толпы. И отношение должно быть соответствующее. Все на что должно обращать внимание государство - это массовый спорт и поддержание здорового образа жизни. А профессионалы могут и сами за себя подумать. А Дима Губерниев печется явно не о спортсменах, а о своей работе, ибо спортивный комментатор.
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