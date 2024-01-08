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    • Канчельскис сказал, что российский футбол засасывает болото

    Канчельскис сказал, что российский футбол засасывает болото

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о положении дел в российском футболе в целом и в РПЛ в частности.

    – Постепенно, постепенно нас засасывает болото, в котором мы сейчас находимся. Будет все тише и тише, так оно и есть. Все это прекрасно понимают, только начинают кричать, что у нас все хорошо, и мы такие красавцы, прогрессивные. Куда мы прогрессировали, я не могу понять?

    Есть люди, которым надо пыль в глаза пускать, они и пускают. Да, бог с ними, время покажет, кто прав, кто виноват.

    Я говорил, даже когда мы участвовали в кубках, что мы не такой сильный чемпионат, как там разукрашивают, говорят. А сейчас вообще тишина будет.

    Нужно постараться и приложить максимум усилий, чтобы вернуться в европейские кубки. Конечно, тяжело, но надо двигаться, надо бороться. Тогда мы, может быть, по чуть-чуть будем выходить из этой ситуации.

    Как Мюнхгаузен, мы себя, конечно, не вытащим, но нам помогут Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты мира и Европы. Только так мы можем выйти из болота.

    – Тот факт, что «Зенит» не ушел в отрыв до зимнего перерыва, показатель того, что все-таки команды усреднились?

    – Нет, нет. Вы подождите еще! Было такое, когда у «Зенита» в середине сезона отрыва не было никакого, но они выигрывали чемпионат. Поэтому первая половина – это не показатель.

    Сейчас они сделают выводы, рассмотрев, где они ошиблись. Во втором круге они прибавят и, как я уже говорил, займут первое место.

    – Еще рано говорить о том, что чемпионат скатился?

    – Я бы не сказал, конечно, ребята молодцы, пытаются. В психологическом плане, в плане прогресса нашего футбола мы же понимаем, что это есть. В любом случае, надо бороться, надо выходить и играть, чемпионат продолжается. Но конкретная задача – выиграть чемпионат, а дальше что?

    Когда есть шанс играть в европейских турнирах – это большой стимул, а сейчас этого нет, конечно, тяжело. Да премиальные, да имидж, но и не более того. Самый большой стимул –это показать себя в Европе.

    На еврокубках ты видишь, как глаза горят у футболистов. А когда ты все время в одном соку варишься, конечно, ты не прогрессируешь. Ты уже понимаешь, так получилось, уже нет желания, нет таких эмоций. Нет такого настроения, когда выходишь и понимаешь, за что нужно биться.

    Сейчас твое место ничего не дает. И, естественно, футболисты не с таким желанием выходят на поле, как это было раньше, когда мы играли в Европе. Это очевидно, и где-то футболисты дают себе слабину, где-то теряют концентрацию. Это влияет на развитие футбола.

    • После 18 туров сезона-2023/24 РПЛ лидирует «Краснодар» с 38 очками. Второе место занимает «Зенит» с 36 баллами, а замыкает тройку «Динамо» с 32 очками.
    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    08.01.2024 12:49
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    Комментарии (4)
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    Atom2020
    1704712478
    "Есть люди, которым надо пыль в глаза пускать, они и пускают. Нужно постараться и приложить максимум усилий, чтобы вернуться в европейские кубки." КОнчельскис конечно лучше всех знает куда нужно бежать и где он верх мечтаний. Кто еще и пыль пускает в глаза. Типа поиграл в Мачестере - звезда. Шел бы лесом со своими европейскими кубками.
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    Cleaner
    1704713031
    Канчельскис, вали туда, где все хорошо!!!...(((
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    Азбука
    1704724360
    Межгалактического кубка чемпионов нет для землян вообще. И как с этим жить?
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    За Московский ЦСКА
    1704727100
    Англию в свое время на три года выгнали из евротурниров. Ну и что? Они что умерли? Что за бред несет Канчельскис?
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