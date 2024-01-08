Канчельскис сказал, что российский футбол засасывает болото

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о положении дел в российском футболе в целом и в РПЛ в частности.

– Постепенно, постепенно нас засасывает болото, в котором мы сейчас находимся. Будет все тише и тише, так оно и есть. Все это прекрасно понимают, только начинают кричать, что у нас все хорошо, и мы такие красавцы, прогрессивные. Куда мы прогрессировали, я не могу понять?

Есть люди, которым надо пыль в глаза пускать, они и пускают. Да, бог с ними, время покажет, кто прав, кто виноват.

Я говорил, даже когда мы участвовали в кубках, что мы не такой сильный чемпионат, как там разукрашивают, говорят. А сейчас вообще тишина будет.

Нужно постараться и приложить максимум усилий, чтобы вернуться в европейские кубки. Конечно, тяжело, но надо двигаться, надо бороться. Тогда мы, может быть, по чуть-чуть будем выходить из этой ситуации.

Как Мюнхгаузен, мы себя, конечно, не вытащим, но нам помогут Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты мира и Европы. Только так мы можем выйти из болота.

– Тот факт, что «Зенит» не ушел в отрыв до зимнего перерыва, показатель того, что все-таки команды усреднились?

– Нет, нет. Вы подождите еще! Было такое, когда у «Зенита» в середине сезона отрыва не было никакого, но они выигрывали чемпионат. Поэтому первая половина – это не показатель.

Сейчас они сделают выводы, рассмотрев, где они ошиблись. Во втором круге они прибавят и, как я уже говорил, займут первое место.

– Еще рано говорить о том, что чемпионат скатился?

– Я бы не сказал, конечно, ребята молодцы, пытаются. В психологическом плане, в плане прогресса нашего футбола мы же понимаем, что это есть. В любом случае, надо бороться, надо выходить и играть, чемпионат продолжается. Но конкретная задача – выиграть чемпионат, а дальше что?

Когда есть шанс играть в европейских турнирах – это большой стимул, а сейчас этого нет, конечно, тяжело. Да премиальные, да имидж, но и не более того. Самый большой стимул –это показать себя в Европе.

На еврокубках ты видишь, как глаза горят у футболистов. А когда ты все время в одном соку варишься, конечно, ты не прогрессируешь. Ты уже понимаешь, так получилось, уже нет желания, нет таких эмоций. Нет такого настроения, когда выходишь и понимаешь, за что нужно биться.

Сейчас твое место ничего не дает. И, естественно, футболисты не с таким желанием выходят на поле, как это было раньше, когда мы играли в Европе. Это очевидно, и где-то футболисты дают себе слабину, где-то теряют концентрацию. Это влияет на развитие футбола.