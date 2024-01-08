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    • Троих судей и спортивного директора в Узбекистане пожизненно дисквалифицировали за взятки

    Троих судей и спортивного директора в Узбекистане пожизненно дисквалифицировали за взятки

    Комитет по этике Узбекистанской футбольной ассоциации (УФА) рассмотрел дело о подкупе трех судей представителем клуба «Коканд-1912». Он установил, что судья Хусан Музаффаров брал деньги от спортивного директора Шухрата Муминова за работу в пользу «Коканда-1912» перед игрой с «Машъалом» 22 марта 2023 года в Про-лиге.

    Аналогичное предложение последовало от Муминова за работу на матче с «Аралом» 18 июня 2023 года. Установлено, что Музаффаров поделил деньги с помощниками Обидом Джумаевым и Джасуром Рустамовым.

    «Комитет по этике УФА установил, что судьи Центра футбольных судей Узбекистана Хусан Музаффаров, Обид Джумаев и Джасур Рустамов нарушили соответствующие статьи Дисциплинарного кодекса АФУ. К ним применен пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с футболом, и штрафные дисциплинарные меры.

    Также Шухрат Муминов, спортивный директор футбольного клуба «Коканд-1912», признан виновным по соответствующим статьям Дисциплинарного кодекса УФА и приговорен к пожизненному отстранению от любой деятельности, связанной с футболом», – говорится в сообщении УФА.

    • Про-лига – второй по значимости дивизион в Узбекистане после Суперлиги.
    • «Коканд-1912» занял по итогам сезона третье место.

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    Источник: Официальный сайт Узбекистанской футбольной ассоциации

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    08.01.2024 10:31
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