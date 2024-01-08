Троих судей и спортивного директора в Узбекистане пожизненно дисквалифицировали за взятки

Комитет по этике Узбекистанской футбольной ассоциации (УФА) рассмотрел дело о подкупе трех судей представителем клуба «Коканд-1912». Он установил, что судья Хусан Музаффаров брал деньги от спортивного директора Шухрата Муминова за работу в пользу «Коканда-1912» перед игрой с «Машъалом» 22 марта 2023 года в Про-лиге.

Аналогичное предложение последовало от Муминова за работу на матче с «Аралом» 18 июня 2023 года. Установлено, что Музаффаров поделил деньги с помощниками Обидом Джумаевым и Джасуром Рустамовым.

«Комитет по этике УФА установил, что судьи Центра футбольных судей Узбекистана Хусан Музаффаров, Обид Джумаев и Джасур Рустамов нарушили соответствующие статьи Дисциплинарного кодекса АФУ. К ним применен пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с футболом, и штрафные дисциплинарные меры.

Также Шухрат Муминов, спортивный директор футбольного клуба «Коканд-1912», признан виновным по соответствующим статьям Дисциплинарного кодекса УФА и приговорен к пожизненному отстранению от любой деятельности, связанной с футболом», – говорится в сообщении УФА.