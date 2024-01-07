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    • Сосед Месси: «Благодаря Лео мое жилье подорожало на 25 миллионов»

    Сосед Месси: «Благодаря Лео мое жилье подорожало на 25 миллионов»

    Патрик Бет-Дэвид, сосед форварда «Интера Майами» Лионеля Месси по Флориде, доволен, что игрок поселился рядом с ним.

    «Я покупал свой дом за 20 миллионов долларов. Теперь он стоит 45. Мой капитал увеличился на 25 миллионов долларов.

    Теперь все хотят жить в этом районе. Это очень безопасный район. Люди приплывают к нашему району на лодках, чтобы посмотреть на Месси», – рассказал Бет-Дэвид.

    • Лео в «Интере» с лета.
    • Контракт до 2025 года.
    • У Лео 8 «Золотых мячей».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    07.01.2024 16:39
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    Комментарии (3)
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    Napaleon Banapart
    1704636207
    Продавай. За взлетом всегда падение. Завтра генпрокурор Флориды заподозрит Лео в уклонении от уплаты налогов и пиши пропало...
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    Exnaton
    1704696039
    Клоуны...
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    zigbert
    1704704801
    Да все хорошо. Теперь только бы грабители не перепутали твой дом с домом Месси.
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