Сосед Месси: «Благодаря Лео мое жилье подорожало на 25 миллионов»

Патрик Бет-Дэвид, сосед форварда «Интера Майами» Лионеля Месси по Флориде, доволен, что игрок поселился рядом с ним.

«Я покупал свой дом за 20 миллионов долларов. Теперь он стоит 45. Мой капитал увеличился на 25 миллионов долларов.

Теперь все хотят жить в этом районе. Это очень безопасный район. Люди приплывают к нашему району на лодках, чтобы посмотреть на Месси», – рассказал Бет-Дэвид.

Лео в «Интере» с лета.

Контракт до 2025 года.

У Лео 8 «Золотых мячей».

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