Николаев: «Судейство в РПЛ и в топ-лигах примерно одинаковое»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев сравнил судейство в чемпионате России и в топ-лигах Европы.

«Мы видим, что сейчас судьи ошибаются во всех европейских чемпионатах, да и ошибки эти довольно резонансные. Они часто связаны со взаимодействием с видеоарбитрами. Думаю, в топ-5 чемпионатах Европы и у нас плюс-минус квалифицированное, хорошее, примерно равное судейство. Естественно, без ошибок не бывает», – сказал Николаев.