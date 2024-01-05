Николаев: «Судейство в РПЛ и в топ-лигах примерно одинаковое»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев сравнил судейство в чемпионате России и в топ-лигах Европы.
«Мы видим, что сейчас судьи ошибаются во всех европейских чемпионатах, да и ошибки эти довольно резонансные. Они часто связаны со взаимодействием с видеоарбитрами. Думаю, в топ-5 чемпионатах Европы и у нас плюс-минус квалифицированное, хорошее, примерно равное судейство. Естественно, без ошибок не бывает», – сказал Николаев.
- Москвич судил в РПЛ в 2003-2018 годах.
- Он провел в высшем дивизионе 226 матчей.
- Николаев был арбитром ФИФА.