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    • Николаев: «Судейство в РПЛ и в топ-лигах примерно одинаковое»

    Николаев: «Судейство в РПЛ и в топ-лигах примерно одинаковое»

    Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев сравнил судейство в чемпионате России и в топ-лигах Европы.

    «Мы видим, что сейчас судьи ошибаются во всех европейских чемпионатах, да и ошибки эти довольно резонансные. Они часто связаны со взаимодействием с видеоарбитрами. Думаю, в топ-5 чемпионатах Европы и у нас плюс-минус квалифицированное, хорошее, примерно равное судейство. Естественно, без ошибок не бывает», – сказал Николаев.

    • Москвич судил в РПЛ в 2003-2018 годах.
    • Он провел в высшем дивизионе 226 матчей.
    • Николаев был арбитром ФИФА.

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    Источник: Legalbet

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    05.01.2024 15:50
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1704459890
    Конечно ошибаются везде , но как порой это происходит у нас , аналогов в топах не увидишь. Никто в Бундеслиге или АПЛ не обвинит судью в предвзятости , а у нас это сплошь и рядом. Не гласно например, есть "питерский пул" ( Мешков , Москалёв , Иванов ), а уж что вытворял в своё время Вилков не описать словами. Сейчас стали умнее и уже для определённой команды "убивают" конкурентов. Когда всем футболом в стране управляют выходцы из одной госкорпорации , являющейся ( конечно случайно) владельцем одного из клуба, то на какое объективное судейство можно надеяться ?
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    Петер круче мАсквы
    1704460798
    Короче, поржать над чем. Особенно, над тем, срамтак встречается с судьями и говорит им как правильно судить. :)))
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    Светлана-Николаева-google
    1704470894
    Бзденит из Коритибы устраивает.Значит никто не жалуется...
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    Евгения--google
    1704478915
    Конечно...Вот и посмотрим кого после перерыва за уши будут тянут к очередному "чемпионству"Что-то мне кажется это будет команда в голубом
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