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    Орлов сказал, нужно ли «Зениту» еще усиливаться зимой

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо усиление правого фланга в зимнее трансферное окно.

    – Нужно ли «Зениту» еще усиливаться этой зимой?

    – Обязательно. Как тут не вспомнить, когда в качестве первого серьезного набора Семака в команду пришли Барриос, Ракицкий и Азмун. Сейчас как минимум надо усиливать правый фланг.

    – Обороны или полузащиты?

    – Правый фланг. Целиком. На данный момент это проблема «Зенита» – правый защитник, полузащитник и нападающий.

    Педро как раз, возможно, первый шаг в этом направлении. Но не последний в плане усиления в целом.

    «Зенит» уже приобрел Нино – это хорошая новость. Нино – центральный защитник, капитан «Флуминенсе» и олимпийский чемпион Токио‑2020 вместе с Малкомом и Клаудиньо. Так что последний его прекрасно знает.

    • «Зенит» ранее сообщил о переходе 17-летнего нападающего Педро из «Коринтианса» и 26-летнего защитника Нино из «Флуминенсе».
    • Сообщалось, что петербуржцы также хотят приобрести полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2024 13:56
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    Комментарии (3)
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    САДЫЧОК
    1704455517
    По ходу Нино сильный футболист, но брать Никакущего Ахметова..Зачем?
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    Cleaner
    1704458544
    А чего бы Зениту за счет ГОСБЮДЖЕТА и не усилиться???
    Ответить
    Светлана-Николаева-google
    1704468780
    Конечно жизненно важно...В Питере каждый год должны брать чемпионство...А если не возьмут хоть в одном сезоне...То всех "болельщиков"растеряет сразу-же..
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