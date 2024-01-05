Орлов сказал, нужно ли «Зениту» еще усиливаться зимой

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо усиление правого фланга в зимнее трансферное окно.

– Нужно ли «Зениту» еще усиливаться этой зимой?

– Обязательно. Как тут не вспомнить, когда в качестве первого серьезного набора Семака в команду пришли Барриос, Ракицкий и Азмун. Сейчас как минимум надо усиливать правый фланг.

– Обороны или полузащиты?

– Правый фланг. Целиком. На данный момент это проблема «Зенита» – правый защитник, полузащитник и нападающий.

Педро как раз, возможно, первый шаг в этом направлении. Но не последний в плане усиления в целом.

«Зенит» уже приобрел Нино – это хорошая новость. Нино – центральный защитник, капитан «Флуминенсе» и олимпийский чемпион Токио‑2020 вместе с Малкомом и Клаудиньо. Так что последний его прекрасно знает.