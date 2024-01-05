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    • Жена Смолова рассказала об отказе от психоактивных веществ и алкоголя

    Жена Смолова рассказала об отказе от психоактивных веществ и алкоголя

    Жена нападающего московского «Динамо» Федора Смолова, 29-летняя Карина Истомина, написала о трех годах трезвости.

    «Три года я не употребляю психоактивные вещества. Даже по праздникам, чуть-чуть и чтобы расслабиться. Я не была пьяной три года. Нет похмелья, блэкаутов и серотониновых ям. Не пила на встречах с друзьями, на свадьбе подруги и на своей тоже, не пила, потому что грустно или очень весело.

    Большую часть времени в своем теле чувствую себя хорошо и спокойно, не впадаю в руминации, не строю ложных сценариев и живу довольно осознанно.

    За всем этим стоит труд, упорство и желание измениться. Это тяжело, но выполнимо.

    Благодаря трезвости моя жизнь изменилась. У меня теперь есть своя семья. Никогда не думала, что когда-нибудь выйду замуж. Не думала, что достойна классных здоровых отношений, где меня ценят и уважают.

    Узнала, что такое безусловная любовь и подобное я испытала к своей дочери. Не думала, что материнство – это мое и отпустив все свои переживания и тревогу, знаю, что я – классная мама и жена.

    Пойти выздоравливать было правильным решением. Отвалились все бесполезные деструктивные связи, появилось много времени, которое я не сразу научилась качественно проводить.

    Первое время очень сложно и это нормально. Но перетерпеть и поработать стоит того, чтобы потом быть счастливым.

    Радуюсь своей карьере и ее развитию. Уверенность в своем предназначении дает фундамент для устойчивости даже в тяжелые периоды. Если один вид деятельности станет неактуален, я найду что-то еще, потому что единственное, что в мире постоянно – это перемены. Они делают нас сильнее и мудрее.

    Не говорю, что с трезвостью все проблемы испарились и теперь каждый день все происходит, как я хочу: светит солнце, а люди не раздражают. Нет. Но я теперь знаю, что делать, когда мне плохо. В этом и заключается выздоровление: научиться помогать себе.

    Если у вас проблемы с наркотиками или алкоголем – решение есть. Это может не продолжаться вечно, хотя сейчас кажется, что это тупик. Обратитесь за помощью. Иногда она приходит откуда не ожидаешь.

    Только сегодня. Возвращайтесь», – говорится в сообщении Истоминой.

    • Свадьба Смолова и Истоминой состоялась 5 июня 2023 года.
    • Супруги впервые стали родителями в ноябре.

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    Источник: телеграм-канал диалектический отказ

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    05.01.2024 12:22
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    Комментарии (4)
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    Solist345345
    1704450069
    Вот это достижения у людей.
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    Алексей З
    1704461707
    Звучит как откровения алкоголика. В нашей "доброй" стране может и не стоило свои проблемы выносить на публику ? Давайте пожелаем молодой девушке и маме , здоровья и счастья.
    Ответить
    neim
    1704463280
    Завязала что ли ? А на долго ли ?
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704465024
    Сила воли+характер
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