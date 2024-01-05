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    Ловчев сказал, чего ждет от следующего тренера «Спартака»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от «Спартака» в 2024 году.

    «Чего жду от «Спартака»? У меня нет сомнений в том, что будет смена тренера, потому что Абаскаль пока учится на «Спартаке», а не дает результат. Слишком много суеты, чтобы быть уверенным в том, что это тренер на несколько лет, который может приносить титулы.

    Но важно, чтобы смена произошла в спокойном режиме, когда стало бы окончательно понятно, что пора перемен наступила, а следующий тренер был бы более классным, – у которого уже был результат в резюме. У «Спартака» приличный состав, с ним можно побороться за высокие места, а не только экспериментировать», – написал Ловчев.

    • Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Московская команда выиграла бронзовые медали по итогам сезона-2022/23.
    • В нынешнем чемпионате России «Спартак» занимает пятое место после 18 туров с 30 очками.

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    Источник: телеграм-канал Ловчев Online

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    05.01.2024 10:53
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    Комментарии (11)
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    rac531
    1704444060
    Ловчев, играл за «Спартак» с 1969 по 1978 г. В эти годы «Спартак» только один раз становился чемпионом, один раз серебряным и бронзовым призером. С 1972 по 1976 г. болтался между 6 и 11 местом) В 1976 г. «Спартак», возглавляемый спартаковцем КРУТИКОВЫМ, с треском вылетел в первую лигу. Так что Ловчеву следует обернуться и вспомнить о «достижениях» клуба в тот период, когда он в нем числился. И В конце, то ли прогрессирующий старческий маразм, то зависть и злоба делают иго посмешище) Вот его высказывания: «Я не вижу какой-то выстроенной игры у команды. Такой, которой восхищаюсь, например, у «Ростова», занимающего десятое место))) «Для многих красно-белых болельщиков Промес топ-игрок. Я не понимаю, почему это так» Да, Серафимович, тебе это н
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    FReeMan1409
    1704446934
    Очередной взрыв "Херасимы" ( херни от СИрафимовича ) ! ((...
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    rash1959
    1704448932
    От таких псевдоветеранов становится только хуже. Ещё у руля нынешний тренер , а этот дед уже обсасывает нового. Надо убирать таких от ветеранской кормушки.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704454220
    Ждуны. Раз в 20 лет и палка выстреливает. Гыгыгы
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    zigbert
    1704454885
    Сейчас, когда в чемпионате перерыв, можно было сказать что нибудь обнадеживающее но как же Ловчев и без критики.
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