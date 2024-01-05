Ловчев сказал, чего ждет от следующего тренера «Спартака»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от «Спартака» в 2024 году.

«Чего жду от «Спартака»? У меня нет сомнений в том, что будет смена тренера, потому что Абаскаль пока учится на «Спартаке», а не дает результат. Слишком много суеты, чтобы быть уверенным в том, что это тренер на несколько лет, который может приносить титулы.

Но важно, чтобы смена произошла в спокойном режиме, когда стало бы окончательно понятно, что пора перемен наступила, а следующий тренер был бы более классным, – у которого уже был результат в резюме. У «Спартака» приличный состав, с ним можно побороться за высокие места, а не только экспериментировать», – написал Ловчев.