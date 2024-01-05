Романцев рассказал, чем больше всего гордится в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев выделил свое главное достижение за период работы в московском клубе.

«Чем я больше всего горжусь в «Спартаке»? Оказалось, что команда за 101 год 22 раза становилась чемпионом, а у меня 11 медалей. Вот этим я горжусь.

Половина золотых медалей, которые есть у «Спартака», завоeваны при мне. Значит, не зря работал в «Спартаке».

Гордость и в том, что я спартаковец. Горжусь, что играл в «Спартаке», – сказал Романцев.