Романцев рассказал, чем больше всего гордится в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев выделил свое главное достижение за период работы в московском клубе.
«Чем я больше всего горжусь в «Спартаке»? Оказалось, что команда за 101 год 22 раза становилась чемпионом, а у меня 11 медалей. Вот этим я горжусь.
Половина золотых медалей, которые есть у «Спартака», завоeваны при мне. Значит, не зря работал в «Спартаке».
Гордость и в том, что я спартаковец. Горжусь, что играл в «Спартаке», – сказал Романцев.
- Сегодня, 4 января, тренеру исполнилось 70 лет.
- Он возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год.
- Под руководством Романцева команда выиграла 19 трофеев.