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    Романцев рассказал, чем больше всего гордится в «Спартаке»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев выделил свое главное достижение за период работы в московском клубе.

    «Чем я больше всего горжусь в «Спартаке»? Оказалось, что команда за 101 год 22 раза становилась чемпионом, а у меня 11 медалей. Вот этим я горжусь.

    Половина золотых медалей, которые есть у «Спартака», завоeваны при мне. Значит, не зря работал в «Спартаке».

    Гордость и в том, что я спартаковец. Горжусь, что играл в «Спартаке», – сказал Романцев.

    • Сегодня, 4 января, тренеру исполнилось 70 лет.
    • Он возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год.
    • Под руководством Романцева команда выиграла 19 трофеев.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    05.01.2024 00:05
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    Комментарии (4)
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    Дядя Серёжа
    1704425345
    Расстроил ты сейчас слегка Серёгу Семака...
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    Алексей З
    1704425731
    Надо признать , что большинство побед Романцева приходятся на 90-ые, на изломе страны , с очень невысокой конкурентцией.
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    zigbert
    1704456969
    Конечно не зря. Не каждый тренер может похвастаться таким результатом. Но это оказалось пожалуй тем счастливым случаем когда Романцев подошел Спартаку а Спартак подошел Романцеву. В Динамо к примеру у него ничего не получилось.
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