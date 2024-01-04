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    • Широков: «Спартак» только в своих мечтах был великим клубом»

    Широков: «Спартак» только в своих мечтах был великим клубом»

    Роман Широков считает, что исторический статус «Спартака» преувеличен.

    «Дух победителя всe-таки нарабатывается поколениями. Нужно не один раз выиграть, а закрепить этот результат.

    «Спартак» выиграл один раз, но у них всe это утратилось уже давно. Только в их мечтах, воспоминаниях они были когда-то великим клубом.

    В реальности так, что они выиграли в одном году, а во втором проиграли, хотя вели по очкам поначалу.

    У них было поколение футболистов, которое могло несколько лет подряд выигрывать титулы, однако они не смогли это сделать. С каждым годом команда опускается всe ниже и ниже», – сказал Широков.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: Metaratings

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    04.01.2024 21:21
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    Комментарии (85)
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    k611
    1704398081
    Чушь какую то несёт...
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    шахта Заполярная
    1704398340
    Если бы это сказал нормальный человек, которого уважают, я бы вступил в диалог. А если такое говорит простиУтка и мразь, которого не уважают даже свои - О ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧЬ
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    Cleaner
    1704399539
    Рома, ты бил НОГАМИ судью, лежащего на газоне. Рома, ты УГРОЖАЛ тренерам детской команды. Отмазанный...(((
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    Вомбат
    1704400328
    Я не понял насчет одного раза и поколения, которое дескать могло выигрывать титулы каждый год, но не сделало этого. На моей памяти именно Спартак выигрывал чемпионаты России 6 раз подряд.
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    anatolich72
    1704400846
    Лошара
    Ответить
    Andrering87
    1704410399
    Широков в своих мечтах был великим игроком, а так г полное...
    Ответить
    Alemann
    1704416121
    Свиноматкам здесь что, корм раздают, что их столько набежало?
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1704425202
    Широк в своих воображениях, В которых он сподобен гению ,С трудом мозгов можно найти, Чтоб досчитать смог до пяти...
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    zigbert
    1704459136
    Такую белиберду может произносить только человек оторвавшийся от реальности.
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1704480826
    Щас уже не великий Спартак, как в 2000 годах, даже на коробочку не полный стадион ходит, законы туфта потому что
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