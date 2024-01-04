Широков: «Спартак» только в своих мечтах был великим клубом»

Роман Широков считает, что исторический статус «Спартака» преувеличен.

«Дух победителя всe-таки нарабатывается поколениями. Нужно не один раз выиграть, а закрепить этот результат.

«Спартак» выиграл один раз, но у них всe это утратилось уже давно. Только в их мечтах, воспоминаниях они были когда-то великим клубом.

В реальности так, что они выиграли в одном году, а во втором проиграли, хотя вели по очкам поначалу.

У них было поколение футболистов, которое могло несколько лет подряд выигрывать титулы, однако они не смогли это сделать. С каждым годом команда опускается всe ниже и ниже», – сказал Широков.