Газзаев определил трех лучших молодых игроков России

Валерий Газзаев назвал сильнейших молодых футболистов в России прямо сейчас.
«В наших клубах есть молодые игроки. Салтыков из «Крыльев» неплохо себя проявил. Видно, что [у него] есть талант.
Чалов тоже демонстрирует неплохую результативность. Тюкавин в «Динамо» не отстаeт. Есть ещe молодые игроки, но трудно сказать, чтобы кто-то из них выделялся.
В каждой команде есть неплохие футболисты. Но всe познаeтся в сравнении, а мы находимся в изоляции без Лиги чемпионов и Лиги Европы», – сказал Газзаев.
- В активе Салтыкова 4+4 в 17 матчах этого сезона РПЛ.
- Чалов забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 встречах.
- На счету Тюкавина 8 мячей и 4 результативных передачи в 18 играх.
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