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    Газзаев определил трех лучших молодых игроков России

    Валерий Газзаев назвал сильнейших молодых футболистов в России прямо сейчас.

    «В наших клубах есть молодые игроки. Салтыков из «Крыльев» неплохо себя проявил. Видно, что [у него] есть талант.

    Чалов тоже демонстрирует неплохую результативность. Тюкавин в «Динамо» не отстаeт. Есть ещe молодые игроки, но трудно сказать, чтобы кто-то из них выделялся.

    В каждой команде есть неплохие футболисты. Но всe познаeтся в сравнении, а мы находимся в изоляции без Лиги чемпионов и Лиги Европы», – сказал Газзаев.

    • В активе Салтыкова 4+4 в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • Чалов забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 встречах.
    • На счету Тюкавина 8 мячей и 4 результативных передачи в 18 играх.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.01.2024 20:58
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