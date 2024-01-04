Газзаев определил трех лучших молодых игроков России

Валерий Газзаев назвал сильнейших молодых футболистов в России прямо сейчас.

«В наших клубах есть молодые игроки. Салтыков из «Крыльев» неплохо себя проявил. Видно, что [у него] есть талант.

Чалов тоже демонстрирует неплохую результативность. Тюкавин в «Динамо» не отстаeт. Есть ещe молодые игроки, но трудно сказать, чтобы кто-то из них выделялся.

В каждой команде есть неплохие футболисты. Но всe познаeтся в сравнении, а мы находимся в изоляции без Лиги чемпионов и Лиги Европы», – сказал Газзаев.

В активе Салтыкова 4+4 в 17 матчах этого сезона РПЛ.

Чалов забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 встречах.

На счету Тюкавина 8 мячей и 4 результативных передачи в 18 играх.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток