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    • Лучшая команда и лучший тренер РПЛ в 2023 году по версии Ловчева

    Лучшая команда и лучший тренер РПЛ в 2023 году по версии Ловчева

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев определил лучшую команду и лучшего тренера чемпионата России по итогам прошлого года.

    «Команда года – «Зенит». Чемпион страны. Команда лучше всех на протяжении года играла в футбол, у нее сильнейший в лиге состав.

    Очень сильно на результат осени повлиял уход Малкома и Кузяева. Но у меня все равно нет сомнений, что именно «Зенит» станет чемпионом.

    Тренер года? Я бы обратил внимание на Личку. Всегда здорово, когда тренер, переходя в более сильную команду, проявляет себя на новом уровне, дает результат.

    У Лички хорошо получалось в «Оренбурге», в «Динамо» поначалу были проблемы, но затем игру он сбалансировал – и бело-голубые перестали упускать победу в ситуации, когда вели в счете», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    04.01.2024 20:33
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1704392255
    Сколько людей , столько и мнений.
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    Alemann
    1704394952
    Ловчев? Удивляюсь, что Сочи лучшей командой не назвал.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704396207
    Серафимыч знает толк в футболе. Гыгыгы
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