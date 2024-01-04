Лучшая команда и лучший тренер РПЛ в 2023 году по версии Ловчева

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев определил лучшую команду и лучшего тренера чемпионата России по итогам прошлого года.

«Команда года – «Зенит». Чемпион страны. Команда лучше всех на протяжении года играла в футбол, у нее сильнейший в лиге состав.

Очень сильно на результат осени повлиял уход Малкома и Кузяева. Но у меня все равно нет сомнений, что именно «Зенит» станет чемпионом.

Тренер года? Я бы обратил внимание на Личку. Всегда здорово, когда тренер, переходя в более сильную команду, проявляет себя на новом уровне, дает результат.

У Лички хорошо получалось в «Оренбурге», в «Динамо» поначалу были проблемы, но затем игру он сбалансировал – и бело-голубые перестали упускать победу в ситуации, когда вели в счете», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.