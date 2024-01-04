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    Сборная России может провести более 8 матчей в 2024 году

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей для сборной России.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
    • Известно, что в марте российская национальная команда встретится с Сербией.

    «Планируем два матча сыграть в марте, два-три – в июне. Дальше также есть определенные наметки – на октябрь, ноябрь.

    В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше», – заявил Митрофанов.

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    Источник: ТАСС

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    04.01.2024 19:55
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