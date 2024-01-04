Во Франции расследуют коррупционный скандал, связанный с Неймаром

Французские правоохранители изучают детали трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.
Предварительно установлено, что в ходе оформления сделки была организована коррупционная сделка.
В совершении преступления подозреваются экс-вице-президент Французской ассамблеи Юг Ренсон и бывший директор «ПСЖ» по связям с общественностью Жан-Марьял Рибес.
Ренсон мог повлиять на снижение налогов в сделке по Неймару. Взамен он якобы получил от парижского клуба билеты на матчи и ряд других привилегий.
- «ПСЖ» купил бразильца за 222 млн евро.
- Это трансферный рекорд, который держится до сих пор.
- Неймар с лета выступает за саудовский «Аль-Хиляль».