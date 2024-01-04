Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Во Франции расследуют коррупционный скандал, связанный с Неймаром

    Во Франции расследуют коррупционный скандал, связанный с Неймаром

    Французские правоохранители изучают детали трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

    Предварительно установлено, что в ходе оформления сделки была организована коррупционная сделка.

    В совершении преступления подозреваются экс-вице-президент Французской ассамблеи Юг Ренсон и бывший директор «ПСЖ» по связям с общественностью Жан-Марьял Рибес.

    Ренсон мог повлиять на снижение налогов в сделке по Неймару. Взамен он якобы получил от парижского клуба билеты на матчи и ряд других привилегий.

    • «ПСЖ» купил бразильца за 222 млн евро.
    • Это трансферный рекорд, который держится до сих пор.
    • Неймар с лета выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

    Новости по теме
    «ПСЖ» заподозрили в уклонении от налогов при трансфере Неймара из «Барселоны»
    3 футболиста вошли в топ-5 самым популярных звезд спорта в 2023 году – все они играют не в Европе
    Самые дорогие трансферы 2023 года
    Источник: Libération

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2024 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DMитрий
    1704392017
    Во Франции расследуют коррупционный скандал, связанный с Неймаром. В совершении преступления подозреваются экс-вице-президент Французской ассамблеи Юг Ренсон. Ренсон мог повлиять на снижение налогов в сделке по Неймару. «ПСЖ» купил бразильца за 222 млн евро. Взамен он якобы получил от парижского клуба билеты на матчи!? Вот это откат!!! От сделки то в ... Отличная тема для новогодней французской комедии! Верните Депардье в главную роль! Самое интересное, что не фигурирует ни одного арабского имени. А ну да.. Они же белые и пушистые, как их ночнужки!
    Ответить
    Ziklop
    1704564845
    псж не виноват! виноват человек конкретный, какая избирательность иногда бывает у европейцев!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+