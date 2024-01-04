Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES, Мбаппе – 27-й

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих игроков мира.
Трансферная стоимость рассчитывалась на основе статистической модели, учитывающей более 6 тысяч транзакций, в том числе суммы, заплаченные за футболистов со схожими характеристиками.
Лидером рейтинга стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем – его оценили в 267,5 миллиона евро.
А вот Килиан Мбаппе занял только 27-е место в списке с показателем 106,2 миллиона.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Джуд Беллингем («Реал», 267,5 млн евро);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 251,2 млн);
- Винисиус Жуниор («Реал», 250,3 млн);
- Родриго («Реал», 247,9 млн);
- Букайо Сака («Арсенал», 223 млн);
- Фил Фоден («Манчестер Сити», 195,8 млн);
- Гави («Барселона», 175,4 млн);
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 164,7 млн);
- Джамал Мусиала («Бавария», 152,4 млн);
- Мартин Эдегор («Арсенал», 150,6 млн).