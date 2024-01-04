Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES, Мбаппе – 27-й

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих игроков мира.

Трансферная стоимость рассчитывалась на основе статистической модели, учитывающей более 6 тысяч транзакций, в том числе суммы, заплаченные за футболистов со схожими характеристиками.

Лидером рейтинга стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем – его оценили в 267,5 миллиона евро.

А вот Килиан Мбаппе занял только 27-е место в списке с показателем 106,2 миллиона.

Топ-10 рейтинга выглядит так: