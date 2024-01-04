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    • Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES, Мбаппе – 27-й

    Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES, Мбаппе – 27-й

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих игроков мира.

    Трансферная стоимость рассчитывалась на основе статистической модели, учитывающей более 6 тысяч транзакций, в том числе суммы, заплаченные за футболистов со схожими характеристиками.

    Лидером рейтинга стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем – его оценили в 267,5 миллиона евро.

    А вот Килиан Мбаппе занял только 27-е место в списке с показателем 106,2 миллиона.

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Джуд Беллингем («Реал», 267,5 млн евро);
    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 251,2 млн);
    3. Винисиус Жуниор («Реал», 250,3 млн);
    4. Родриго («Реал», 247,9 млн);
    5. Букайо Сака («Арсенал», 223 млн);
    6. Фил Фоден («Манчестер Сити», 195,8 млн);
    7. Гави («Барселона», 175,4 млн);
    8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 164,7 млн);
    9. Джамал Мусиала («Бавария», 152,4 млн);
    10. Мартин Эдегор («Арсенал», 150,6 млн).

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    Источник: CIES

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    04.01.2024 18:35
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1704384101
    Идиотские ценники.
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    Benifacto
    1704399382
    да я так понимаю тут больше от контракта зависит, у кого сколько осталось....
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1704648812
    шляпа
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