Аленичев объяснил, почему Промес остается сильнейшим игроком «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выступления нидерландского полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

«Однозначно Промес сейчас сильнейший игрок в «Спартаке». Да, это не тот Промес, который был шесть-семь лет назад, но и партнеры тогда у него были другие.

С другой стороны, соперники тоже поменялись, они стали чуть слабее, поэтому он и сейчас выглядит очень прилично. Учитывая его дела вне футбола, которые давят на него психологически, непросто так играть и приносить столько пользы команде», – сказал Аленичев.