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    • Аленичев объяснил, почему Промес остается сильнейшим игроком «Спартака»

    Аленичев объяснил, почему Промес остается сильнейшим игроком «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выступления нидерландского полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

    «Однозначно Промес сейчас сильнейший игрок в «Спартаке». Да, это не тот Промес, который был шесть-семь лет назад, но и партнеры тогда у него были другие.

    С другой стороны, соперники тоже поменялись, они стали чуть слабее, поэтому он и сейчас выглядит очень прилично. Учитывая его дела вне футбола, которые давят на него психологически, непросто так играть и приносить столько пользы команде», – сказал Аленичев.

    • В текущем сезоне 31-летний Промес принял участие в 21 матче, в которых забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.
    • Нидерландец выступал в «Спартаке» с 2014 по 2018 годы, а затем вернулся в команду в 2021 году.

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    Источник: ТАСС

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    04.01.2024 12:31
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    Комментарии (9)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704363706
    Быть лучшим среди худших в свинарне ещё не значит быть хорошим. Гыгыгы
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1704364582
    Проверили бы этого лучшего на допинг!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1704364696
    На допинг и спартак не проверяли в 90 годы! А выяснилось что бромантам принимали и Титов на дискву попал в ек! Такая репутация у КБ
    Ответить
    erybov1965
    1704364725
    То есть,он не лучший,а лучший из худших и это печально.
    Ответить
    SLADE2019
    1704366035
    Вполне вероятно, что мои братья по клубной принадлежности меня не поддержат, но то, что Промес является лучшим игроком Спартака, свидетельствует о регрессе и самого клуба, и чемпионата РПЛ в целом. Парень он, в целом неплохой, но в нормальном чемпионате, ему не место среди лучших. Взращивание резерва на низком уровне, можно сказать на позорном. А то, что легионеры собираются слабенькие, так на это есть уважительные причины. Тем не менее, желаю Промесу, в силу сложившейся ситуации, оставаться не один год на прежнем уровне.
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    Петер круче мАсквы
    1704368093
    Просто позорище! Проще сразу расформировывать клуб. На болельщиков срамтака смотришь, плакать хочется. :)))
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    Semenycch
    1704370976
    Он в тюрьму очень не хочет, вот и приходится из кожи лезть.
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