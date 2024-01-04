В РФС назвали примерное число товарищеских матчей сборной России в 2024 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей национальной команды в этом году.
«Планируем два матча сыграть в марте, два-три – в июне. Дальше также есть определенные наметки – на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше.
Сколько должны сыграть в году женские и молодежные сборные? Будем искать интересных соперников, чтобы девочкам тоже было интересно», – сказал Митрофанов.
- 20 декабря президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация договорилась с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча национальных команд в марте 2024 года.
- В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0).
- С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах.