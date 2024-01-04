В РФС назвали примерное число товарищеских матчей сборной России в 2024 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей национальной команды в этом году.

«Планируем два матча сыграть в марте, два-три – в июне. Дальше также есть определенные наметки – на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше.

Сколько должны сыграть в году женские и молодежные сборные? Будем искать интересных соперников, чтобы девочкам тоже было интересно», – сказал Митрофанов.