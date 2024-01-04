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    «Спартак» поздравил Романцева с юбилеем

    «Спартак» опубликовал поздравление с 70-летием Олега Романцева – бывшего главного тренера команды.

    «С юбилеем, легенда! Олегу Ивановичу Романцеву – 70!

    «Спартак» поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.

    Две из четырех звeзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при Олеге Романцеве.

    Также «Спасибо!» хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым «Спартак» запомнился миллионам болельщиков по всему миру!

    В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!», – говорится в сообщении.

    • Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по июнь 2003 года.
    • Он также был президентом клуба в 1993–2002 годах и тренером-консультантом в 2009–2012 годах.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

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    04.01.2024 09:56
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    Комментарии (4)
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    Suvorov71
    1704356087
    Здоровья тебе Олег Иванович и долгих лет жизни, настоящий тренер
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    zigbert
    1704366996
    Заслуга Романцева в многочисленных победах Спартака велика. С юбилеем Олег Иванович!
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1704374736
    Романцев: "надо вернуть фразу на улицы Москвы: "Спартак - чемпион!" С юбилеем, Олег Иванович!
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