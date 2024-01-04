«Спартак» поздравил Романцева с юбилеем

«Спартак» опубликовал поздравление с 70-летием Олега Романцева – бывшего главного тренера команды.
«С юбилеем, легенда! Олегу Ивановичу Романцеву – 70!
«Спартак» поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.
Две из четырех звeзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при Олеге Романцеве.
Также «Спасибо!» хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым «Спартак» запомнился миллионам болельщиков по всему миру!
В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!», – говорится в сообщении.
- Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по июнь 2003 года.
- Он также был президентом клуба в 1993–2002 годах и тренером-консультантом в 2009–2012 годах.