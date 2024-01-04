«Зенит» близок к покупке Миятовича

«Зениту» нужен нападающий «Црвены Звезды» Йован Миятович. За 18-летнего футболиста россияне предложили 5 миллионов евро.

Также «Зенит» готов предусмотреть бонусы, в том числе процент от будущей продажи Миятовича. Источник оценил предложение как такое, от которого «нельзя отказаться».

Йованом также интересуется «Фейеноорд», но первоочередное право покупки у «Зенита». Вероятно, это связано с тем, что «Црвену Звезду» тоже спонсирует «Газпром».

В сезоне чемпионата Сербии у Миятовича 14 матчей, 8 голов, 2 ассиста.

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