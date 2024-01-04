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    «Зенит» близок к покупке Миятовича

    «Зениту» нужен нападающий «Црвены Звезды» Йован Миятович. За 18-летнего футболиста россияне предложили 5 миллионов евро.

    Также «Зенит» готов предусмотреть бонусы, в том числе процент от будущей продажи Миятовича. Источник оценил предложение как такое, от которого «нельзя отказаться».

    Йованом также интересуется «Фейеноорд», но первоочередное право покупки у «Зенита». Вероятно, это связано с тем, что «Црвену Звезду» тоже спонсирует «Газпром».

    • В сезоне чемпионата Сербии у Миятовича 14 матчей, 8 голов, 2 ассиста.

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    Источник: MaxBet Sport

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    04.01.2024 00:15
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    Комментарии (6)
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    Semenycch
    1704325267
    Отличный молодой форвард. Координированный, быстрый, с дриблингом и ударом, нацелен на ворота. Отлично играет в пас!
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    Serhio76
    1704347628
    Привет
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    Serhio76
    1704347884
    У Зенита вроде итак 12 легов и еще 3 покупают.Недавно узнал про списки В для вторых команд, типо Зенит 2, куда вроде тоже можно заявить легов со сквозной заявкой. Все для Зенита и его очередного чемпионства с самым большим бюджетом с 15 легами и в старте 2 россиянина один из которых вратарь. Интересно болеть за такую?
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