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    • Титов назвал клуб РПЛ, которому желает чемпионства в этом сезоне

    Титов назвал клуб РПЛ, которому желает чемпионства в этом сезоне

    Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился предпочтениями в чемпионской гонке РПЛ.

    «В 2023 году меня больше всего впечатлил «Краснодар», который воспользовался осечками всех конкурентов. В первую очередь, наверное, «Зенита». Они очень достойно сыграли в Питере, мы видели лучшего нападающего, команда выглядела очень достойно. И последние два матча вырвали, можно сказать, на жилах – вот так, наверное, и становятся чемпионами. Проявляется чемпионский дух, вырываются вот такие победы.

    Я надеюсь, что чемпионство не за горами у «Краснодара». С огромным уважением отношусь к господину Сергею Галицкому, который сделал такую вот конфетку. Потихонечку, поэтапно, но мы видим великолепный стадион, мы видим, как любят футбол в «Краснодаре» – болельщик голосует ногами и приходит, даже несмотря на Fan ID. Забивается стадион, особенно на топовые матчи.

    Хочется, чтобы такая прекрасная весна в мае пришла в Краснодар. Я ни в коем случае не против «Зенита», не за «Краснодар», а просто – человек старался с 2008 года. То есть команде 15 лет, а они уже претендуют на чемпионство. Очень бы хотелось, чтобы эта награда настигла Галицкого. Я думаю, это будет большой праздник для всех, наверное, для всего российского футбола, и конечно, для болельщиков «Краснодара», для самого Галицкого. У меня этот город и эта команда вызывают только положительные эмоции», – сказал Титов.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
    • Чемпионат возобновится в марте.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    03.01.2024 19:57
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    Комментарии (7)
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    Январь 59
    1704303400
    Слишком ррано стали высказывать мнение и пожелания о чемпионстве Краснодара. Боюсь , что это не к добру.
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    Алексей З
    1704305152
    Титов как всегда "мягкая игрушка", ну скажи прямо буду болеть за Краснодар и против Зенита. Нет блдь , и вашим и нашим.
    Ответить
    FCSpartakM
    1704308350
    Нет ни одной интересной команды по сути, пока краснодар больше всего хочет , поэтому на первом месте. Но смотреть их футбол неинтересно
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704310461
    Егорка, как "обиженка" желает чемпионство чужому клубу, а не своему, благодаря которому он состоялся как футболист.
    Ответить
    Suvorov71
    1704326444
    Нет Егорка. первое место уже закуплено, а так почему не помечтать, ПРОМКВАС не дремлет
    Ответить
    rac531
    1704357190
    ИСТИННЫЙ ВЕТЕРИНАР СПАРТАКА))))))) СЛАВА БОГУ, ЧТО ЭТОТ ПРОПОЙЦА НЕ ПОЖЕЛАЛ ЧЕМПИОНСТВА КОНЮШНЕ)))
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