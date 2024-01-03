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    • Названа сумма, которую заплатит «Боруссия» Д за аренду Санчо из «МЮ»

    Названа сумма, которую заплатит «Боруссия» Д за аренду Санчо из «МЮ»

    Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо в ближайшее время может перейти в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. По данным журналиста Кристиана Фалька, немецкий клуб потратит на эту сделку 3 миллиона евро.

    Указанная сумма будет включать в себя плату за аренду и расходы на зарплату 23-летнего футболиста.

    Сообщалось, что часть оклада футболиста продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед».

    • У Санчо по ходу сезона возникли разногласия с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.
    • Полузащитник не принимал участия в официальных матчах с 26 августа.
    • Санчо играл в «Боруссии» с 2017 по 2021 годы.

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    Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X

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    03.01.2024 13:34
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1704301602
    Переход в МЮ не стал для Санчо удачным. В Дортмунде у него получалось лучше. Было бы лучше Боруссии выкупить Санчо, однако он стоит немалых денег.
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