Названа сумма, которую заплатит «Боруссия» Д за аренду Санчо из «МЮ»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо в ближайшее время может перейти в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. По данным журналиста Кристиана Фалька, немецкий клуб потратит на эту сделку 3 миллиона евро.

Указанная сумма будет включать в себя плату за аренду и расходы на зарплату 23-летнего футболиста.

Сообщалось, что часть оклада футболиста продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед».