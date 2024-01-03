Названа сумма, которую заплатит «Боруссия» Д за аренду Санчо из «МЮ»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо в ближайшее время может перейти в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. По данным журналиста Кристиана Фалька, немецкий клуб потратит на эту сделку 3 миллиона евро.
Указанная сумма будет включать в себя плату за аренду и расходы на зарплату 23-летнего футболиста.
Сообщалось, что часть оклада футболиста продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед».
- У Санчо по ходу сезона возникли разногласия с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.
- Полузащитник не принимал участия в официальных матчах с 26 августа.
- Санчо играл в «Боруссии» с 2017 по 2021 годы.