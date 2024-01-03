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    Анчелотти ответил на вопрос об интересе «Реала» к Мбаппе

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Примеры с «Мальоркой» ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    «Я вас не узнаю. Вы, должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы», – сказал Анчелотти журналисту.

    • Мбаппе может летом стать свободным агентом, так как его контракт с «ПСЖ» подходит к концу.
    • В текущем сезоне на счету игрока 22 матча, 21 гол и 2 передачи за клуб во всех турнирах.

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    Источник: Football Espana

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    03.01.2024 12:24
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