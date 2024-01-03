Анчелотти ответил на вопрос об интересе «Реала» к Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Примеры с «Мальоркой» ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я вас не узнаю. Вы, должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы», – сказал Анчелотти журналисту.